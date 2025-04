Mục sở thị chiếc Toyota GR86 Yuzu Edition thể thao đặc biệt

Trong năm 2026, dòng xe thể thao của Toyota sẽ trở nên nổi bật hơn với phiên bản Toyota GR86 Yuzu Edition đặc biệt. Màu sơn ngoại thất nổi bật này là sự gợi nhớ đến một phiên bản đặc biệt đáng nhớ của người tiền nhiệm GR86 – Scion FR-S Release Series 1.0. Dựa trên phiên bản GR86 Premium, phiên bản đặc biệt này sẽ được trang bị mâm xe màu đen mờ 18 inch và nhiều chi tiết nhấn màu đen đầy ấn tượng trên toàn thân xe. Bên trong, phiên bản Yuzu có nội thất màu đen điểm xuyết bằng các chi tiết màu vàng. Người dùng sẽ tìm thấy ghế thể thao bọc Ultrasuede® màu đen với lỗ thoáng và đường chỉ may màu vàng trên vô lăng, tay phanh và ốp cửa. Hệ thống phanh Brembo® giúp tăng khả năng xe phanh tốt hơn, trong khi giảm xóc SACHS cung cấp sự ổn định vượt trội mà vẫn giữ được nét đặc trưng linh hoạt của GR86. Khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình bằng cách trang bị thêm phụ kiện như ống xả với đầu ống mạ bạc có logo GR, và bộ body kit dành riêng cho phiên bản Yuzu để thể hiện phong cách riêng. GR86 sẽ có ba phiên bản – GR86, GR86 Premium và GR86 Yuzu Edition. Tất cả đều có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động, và đều được trang bị động cơ Boxer 2.4L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 184 lb-ft. Mỗi chiếc xe GR đều được thiết kế và chế tạo với sự tỉ mỉ và tính cách lái riêng biệt. Toyota GR86 Yuzu Edition thể thao chú trọng đến hiệu suất và sự cân bằng. Với kích thước nhỏ gọn và khung gầm phản hồi nhanh, chiếc xe cho cảm giác linh hoạt cả trên những khúc cua chặt lẫn những đoạn đường thẳng, mang lại trải nghiệm lái thú vị đặt niềm vui lên trên sức mạnh thuần túy. Năm ngoái, đội ngũ kỹ sư GAZOO Racing đã điều chỉnh hệ thống điều khiển động cơ để tăng trải nghiệm lái. Một số nâng cấp bao gồm việc chỉnh lại độ nhạy bướm ga, kiểm soát mô-men xoắn động cơ bổ sung để tăng phản hồi ga mượt mà và cải thiện sự kiểm soát ở mọi tốc độ. Tất cả các cải tiến này sẽ được giữ nguyên trên mẫu 2026, cùng với Gói Hiệu Suất (Performance Package) có trên phiên bản GR86 và GR86 Premium – tiêu chuẩn trên phiên bản Yuzu – bao gồm phanh Brembo® và giảm xóc SACHS. Giảm xóc SACHS khí nitơ áp suất cao và dầu để hấp thụ rung động ở nhiều dải tốc độ, tối đa hóa độ bám đường, và hỗ trợ tay lái vững chắc, đồng thời vẫn đảm bảo cảm nhận từ mặt đường và sự êm ái. Phanh Brembo đỏ với cùm phanh 4 piston trước và 2 piston sau kẹp các đĩa phanh cỡ lớn (trước 12.8 x 1.3 inch, sau 12.4 x 0.79 inch). Tất cả các mẫu GR86 đều được tích hợp công nghệ hiện đại, tiện ích và vẫn giữ được bản sắc xe thể thao nhẹ truyền thống. Chỉ nặng 2.811 pound (khoảng 1.275 kg) đối với bản số sàn, và 2.851 pound (khoảng 1.293 kg) cho bản số tự động, GR86 là một trong những chiếc xe thể thao nhẹ nhất mà Toyota sản xuất. Mui xe, chắn bùn và mái làm bằng nhôm giúp giảm trọng lượng. Những chi tiết như keo kết cấu trong khung gầm và ghế ngồi nhẹ hơn 6 pound ( 2,7 kg) so với thế hệ cũ cũng góp phần giảm cân nặng cho trải nghiệm lái chính xác hơn. Động cơ hút khí tự nhiên FA-24 2.4L tạo ra công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 184 lb-ft, đạt mô-men xoắn tối đa ở vòng tua 3.700 RPM, mang lại khả năng tăng tốc nhạy và mạnh. Tăng tốc từ 0-60 mph chỉ mất 6.1 giây (bản số sàn) và 6.6 giây (bản số tự động). Cả hai phiên bản đều có vi sai hạn chế trượt Torsen® ở cầu sau, giúp bám đường khi vào cua. Người yêu thích xe thể thao truyền thống sẽ hài lòng với hộp số sàn 6 cấp của GR86. Với một nút bấm, người lái có thể kích hoạt chế độ Track hoặc tắt hệ thống kiểm soát ổn định VSC. Trên bản số tự động, hộp số được trang bị thêm đĩa ly hợp và bộ chuyển đổi mô-men xoắn hiệu suất cao cho phép truyền lực mượt mà hơn. Bên trong xe là buồng lái thấp, tập trung vào người lái với bảng đồng hồ kỹ thuật số, nút khởi động, hệ thống HVAC với núm xoay LED, nút dạng piano, vô lăng bọc da tích hợp điều khiển âm thanh. Bản số tự động có lẫy chuyển số sau vô lăng. Người lái có thể chọn chế độ Lái Bình thường, Thể thao hoặc Tuyết. Trong chế độ Thể thao, hộp số tự động chọn số tối ưu dựa trên thao tác phanh, ga và hành vi xe. Hệ thống an toàn chủ động là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu GR86. Trên bản số tự động, gồm: phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát bướm ga tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo lùi, cảnh báo lệch làn và đèn pha tự động. Bản số sàn cũng có phần lớn các tính năng này. Ngoài ra, hệ thống Toyota Star Safety System™ cũng tiêu chuẩn gồm: kiểm soát ổn định (VSC), kiểm soát lực kéo (TRAC), ABS, phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh (BA), công nghệ dừng thông minh (SST), chế độ Track và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Có bảy túi khí tiêu chuẩn, bao gồm cả túi khí đầu gối người lái. Để đạt được huy hiệu GR, các mẫu xe GR phải vượt qua quá trình kiểm tra đường đua nghiêm ngặt được phê duyệt bởi Akio Toyoda (Morizo) cùng đội ngũ kỹ sư Toyota GAZOO Racing. Toyota GAZOO Racing kết hợp cùng ROOKIE Racing tham gia các giải đua xe như Super Taikyu tại Nhật để lấy dữ liệu thực tế và phát triển công nghệ mới. Năm 2023, Toyota GAZOO Racing Bắc Mỹ đã phát triển giải đua đơn GR Cup sử dụng xe GR86 đã được chỉnh sửa dành riêng cho đua. Giải đấu này tôn vinh văn hóa ô tô và đua xe, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận môn thể thao này ở mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Toyota cũng tặng một năm thành viên miễn phí NASA (Hiệp hội Thể thao Xe Quốc Gia), giúp chủ xe GR trải nghiệm lái xe hiệu suất cao trong môi trường đường đua an toàn. Thành viên sẽ được tham gia một sự kiện lái thử tốc độ cao (HPDE) miễn phí và được giảm giá các sự kiện khác do NASA tổ chức. Video: Giới thiệu Toyota GR86 Yuzu Edition 2026 đặc biệt.

