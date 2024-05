Loạt lùm xùm của “O Sen” Ngọc Mai

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng “O Sen” Ngọc Mai - Quốc Nghiệp đang vui đùa cùng con trong một căn phòng khi lưu diễn ở nước ngoài trở thành tâm điểm của dư luận. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Hoàng Việt chia sẻ trên Vietnamnet, họ đang xác minh lùm xùm hình ảnh của vợ chồng Ngọc Mai. Ảnh: FBNV. Giữa ồn ào, Quốc Nghiệp cho biết, Ngọc Mai sang biểu diễn cho một chương trình từ thiện gây quỹ còn anh du lịch Mỹ cùng gia đình. “Nhằm tiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ cả đoàn luôn được các tình nguyện viên chuyên chở và cho ở nhờ. Sau hơn 2 tuần xa cách, cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của một cô chú tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính. Chồng vợ, cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý xung quanh, không kiểm soát chi tiết gì lọt vào camera”, chồng Ngọc Mai phân trần. Ảnh: FBNV. 2 năm qua, Ngọc Mai vướng nhiều ồn ào. Giữa tháng 12/2022, cô bị Xesi - tác giả ca khúc Túy âm tố hát Túy âm không xin phép tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO 2022 và tại Phòng trà Bến Thành (TPHCM). “Nghệ sĩ Ngọc Mai đã xin phép một nghệ sĩ khác và không phải tác giả của tác phẩm Túy âm. Tuy nhiên, trên cương vị là tác giả, tôi không hề nhận được bất cứ thông tin gì về việc biểu diễn của 2 sự kiện này từ bất kỳ đơn vị nào", Xesi cho hay. Ảnh: Vietnamnet. Ngọc Mai cho biết, Xesi đã ký ủy quyền với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), do đó, vấn đề khai thác ca khúc trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều sẽ do trung tâm thay mặt tác giả làm việc với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng. “O Sen” cho rằng bản chất sự việc "chỉ là tác giả chưa hiểu rõ về luật". Ảnh: FBNV. Ngọc Mai còn phân trần, ở phần thông tin MV Túy âm của Masew, Xesi chỉ được nhắc đến là ca sĩ thay vì tác giả. Theo Ngọc Mai, do không có sự đính chính từ Masew nên Ngọc Mai chưa kịp thời biết Xesi là tác giả bài hát và chủ động liên hệ. Ngọc Mai gửi lời xin lỗi đến Xesi vì những hiểu lầm. Ảnh: FBNV. Phía Xesi cho rằng việc Ngọc Mai đưa ra kết luận cô không hiểu rõ luật là không thuyết phục. Xesi chia sẻ trên Znews, cô là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của bài hát. Nữ ca sĩ khẳng định việc ủy quyền không toàn phần cho VCPMC. Vì vậy, VCPMC có thể thay mặt cô truy thu, cấp phép biểu diễn, nhưng giá trị của mỗi lần sử dụng, cấp phép đều do tác giả của bài hát quyết định. Ảnh: Znews. Năm 2023, loạt ảnh Ngọc Mai làm cô dâu trong quá khứ bị lan truyền trên mạng xã hội. Sau thời gian dài giữ im lặng, Ngọc Mai cho biết, cô và người cũ từng làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Ngoài ra, nữ ca sĩ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ hình ảnh trước những lời tố của người cũ. Ảnh: Tiền Phong. Đến tháng 3/2024, người từng tổ chức đám cưới với Ngọc Mai bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì những tin đồn sai sự thật xúc phạm uy tín, danh dự nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV. Phía Quốc Nghiệp từng vướng ồn ào cùng Quốc Cơ quay clip quảng cáo "chồng đầu đi xe máy", không đội mũ bảo hiểm vào tháng 10/2023. Ảnh: FBNV. Giữa ồn ào quay clip quảng cáo chồng đầu đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên tiếng xin lỗi khán giả. “Mặc dù cơ quan điều tra đã có kết luận đây không phải là vụ việc mang tính chất hình sự, nhưng bản thân Cơ Nghiệp vẫn cảm thấy vô cùng áy náy vì đã làm mọi người bận lòng. Với tư cách là nghệ sĩ đã từng được nhiều người yêu mến và tin tưởng, Cơ Nghiệp tự thấy mình không thể im lặng mà phải có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới mọi người”, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chia sẻ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Ngọc Mai bên Quốc Nghiệp". Nguồn FBNV

