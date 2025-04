Nhan sắc, vóc dáng gợi cảm của Diễm My 9X sau sinh con

Sau khi kết hôn và sinh con, nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò về sự thay đổi của nữ diễn viên Diễm My 9X. Tuy nhiên, cô đã chứng minh rằng "gái một con trông mòn con mắt" là hoàn toàn có thật. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Trong những lần xuất hiện gần đây, Diễm My 9x gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Làn da của Diễm My 9X sau sinh vẫn giữ được sự căng bóng, mịn màng, thậm chí còn có phần nhuận sắc hơn trước. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Đặc biệt, vóc dáng của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở lại thon gọn, săn chắc khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Thần thái rạng rỡ và đặc biệt là vòng eo thon gọn đến khó tin của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Trước đó, Diễm My từng chia sẻ rằng đã trải qua nhiều căng thẳng vì những thay đổi cơ thể sau khi mang thai và sinh con. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Tuy nhiên, người đẹp tiết lộ bản thân may mắn có sự chăm sóc, quan tâm của ông xã nên cô thường có thời gian duy trì sức khoẻ sau sinh cùng với vẻ ngoài rạng rỡ hết nấc. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Body cực phẩm dù mới sinh con chưa lâu của Diễm My 9x. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Trước khi lấy chồng, Diễm My có sự nghiệp thành công. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả, ghi dấu ấn qua loạt phim: Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn, 1990… Ngoài ra, cô còn lấn sân làm MC, người mẫu ảnh nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật. Ảnh: FB Vu Pham Diem My Cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2023. Ảnh: FB Vu Pham Diem My

