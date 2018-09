Loạt ảnh con 18, mẹ 38 trẻ như hai chị em của sao nhí đình đám

Sáng nay (13.9), mẹ ruột của diễn viên nhí đình đám một thời - Kim Sae Ron trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội sau khi loạt ảnh chụp chung với cô con gái cưng được tung lên mạng. Lý do là mẹ của Kim Sae Ron trẻ trung đến mức khó tin. Thậm chí, tờ AllKpop của Hàn Quốc còn giật tít: “Mẹ của Kim Sae Ron khiến cư dân mạng shock vì ngoại hình quá trẻ trung”. Theo AllKpop, mẹ của nữ diễn viên họ Kim sinh cô vào năm 20 tuổi, năm nay mới bước sang tuổi 38 trong khi cô con gái vừa tròn 18. Phần lớn cư dân mạng xứ kim chi đều tỏ ra bất ngờ, sốc, ngạc nhiên khi thấy ảnh chụp chung của diễn viên Kim Sae Ron và mẹ. “Oh my god, mọi người có chắc rằng, cô ấy không phải là chị gái của Kim Sae Ron không?", "Cô ấy trông giống như chị gái của Kim vậy", "Mẹ của Kim Sae Ron quá trẻ", "Cô ấy trông giống như chị gái của Kim Sae Ron thì đúng hơn"... là những bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc trên AllKpop. Trong khi mẹ ruột trẻ vượt tuổi thì Kim Sae Ron lại gây chú ý khi lớn nhanh như thổi, lột xác từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò trở thành thiếu nữ phổng phao. Diễn viên sinh năm 2000 lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong "A Brand New Life" khi mới 9 tuổi. Diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn của sao nhí họ Kim gây ấn tượng với khán giả. Ngay sau đó, Kim Sae Ron tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất với "The Man From Nowhere/Người đàn ông vô danh tính". Vài năm gần đây, sự nghiệp của Kim Sae Ron có vẻ giậm chân tại chỗ khi cô chưa tìm được vai diễn đột phá. Một số tác phẩm của như “Phù thủy trong gương”, “Cô bé nhà bên”… đều không gây được ấn tượng. Tuy nhiên, với nhan sắc xinh đẹp, Kim Sae Ron được nhận xét sẽ trở thành mỹ nhân thế hệ mới của điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai.

