Lộ diện nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới

Chỉ vài ngày sau khi kết hôn, The Rock được tạp chí Forbes công bố là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm qua với 89,4 triệu USD (tính từ ngày 1/6/2018 đến 1/6/2019). Tài tử Mỹ đã có một năm khá ấn tượng với điện ảnh khi bộ phim gần đây nhất của anh là Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw đã thu về 437 triệu USD trên toàn thế giới. Chưa hết, The Rock cũng được báo cáo bỏ túi 23,5 triệu USD cho bộ phim Jumanji: The Next Level sắp ra mắt. Chris Hemsworth xếp vị trí thứ 2 với 76,4 triệu USD. Trong năm qua, tài tử Australia ghi dấu ấn với vai Thor béo trong bom tấn Avengers: Endgame và loạt cảnh hành động mãn nhãn trong Men In Black: International, đóng cặp cùng Tessa Thompson. Ngôi sao 36 tuổi đang dành thời gian cho gia đình sau một năm đi phim vất vả. Theo sau người bạn đồng nghiệp là tài tử Robert Downey Jr. với 66 triệu USD. "Người Sắt" được báo cáo nhận tới gần 55 triệu USD khi đóng Avengers: Endgame. Có thể nói việc Downey Jr. kết thúc hợp đồng với Marvel là điều vô cùng tiếc nuối bởi vai diễn Iron Man của anh đã trở thành biểu tượng trong lòng khán giả suốt hơn 10 năm qua. 65 triệu USD là số tiền mà tài tử đình đám Ấn Độ Akshay Kumar nhận được. Sắp tới, ngôi sao 52 tuổi sẽ xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm có kinh phí đầu tư lớn là Good News, Housefull 4, Laxmmi Bomb và Sooryavanshi. Bradley Cooper được giới chuyên môn và khán giả dành sự quan tâm lớn cho vai diễn cặp với Lady Gaga trong A Star Is Born - bộ phim gặt hái vô số thành công trong nửa cuối năm 2018. Chồng cũ Irina Shayk bỏ túi 57 triệu USD, trong đó có cả số tiền anh tham gia lồng tiếng cho nhân vật Rocket Racoon trong Endgame. Tuy không được ca ngợi nhiều trên truyền thông nhưng Adam Sandler, ngôi sao phim Murder Mystery, đã mang về 57 triệu USD trong năm qua, bằng với con số của Bradley Cooper. Adam Sandler là một diễn viên hài, doanh nhân, nhà sản xuất phim kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sau khi tham gia Saturday Night Live, anh trở thành ngôi sao tại Hollywood. Vai diễn chàng Đại úy Mỹ uy dũng của Chris Evans được khán giả yêu thích cuồng nhiệt suốt thời gian dài. Sau khi rời Marvel, trong năm 2019, anh trở lại với loạt phim The Red Sea Diving Resort của Netflix. Tài tử điển trai kiếm được 43,5 triệu USD, xếp vị trí thứ 8 trong danh sách nam diễn viên được trả lương cao. Theo Forbes, 41 triệu USD là cát-sê nam diễn viên Paul Rudd được trả trong năm vừa qua. Giống như rất nhiều sao Marvel khác, anh thu về một khoản không nhỏ cho việc đóng Endgame với vai Người Kiến. Will Smith mang đến tiếng cười cho khán giả khi hóa thần đèn trong tác phẩm Aladdin ra rạp hồi 8/5. Dự kiến đến đầu tháng 10, anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong vai chính của dự án điện ảnh chính kịch/hành động Gemini Man do Ang Lee làm đạo diễn. Smith kiếm 35 triệu USD năm qua. Xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC:

Chỉ vài ngày sau khi kết hôn, The Rock được tạp chí Forbes công bố là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm qua với 89,4 triệu USD (tính từ ngày 1/6/2018 đến 1/6/2019). Tài tử Mỹ đã có một năm khá ấn tượng với điện ảnh khi bộ phim gần đây nhất của anh là Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw đã thu về 437 triệu USD trên toàn thế giới. Chưa hết, The Rock cũng được báo cáo bỏ túi 23,5 triệu USD cho bộ phim Jumanji: The Next Level sắp ra mắt. Chris Hemsworth xếp vị trí thứ 2 với 76,4 triệu USD. Trong năm qua, tài tử Australia ghi dấu ấn với vai Thor béo trong bom tấn Avengers: Endgame và loạt cảnh hành động mãn nhãn trong Men In Black: International, đóng cặp cùng Tessa Thompson. Ngôi sao 36 tuổi đang dành thời gian cho gia đình sau một năm đi phim vất vả. Theo sau người bạn đồng nghiệp là tài tử Robert Downey Jr. với 66 triệu USD. "Người Sắt" được báo cáo nhận tới gần 55 triệu USD khi đóng Avengers: Endgame. Có thể nói việc Downey Jr. kết thúc hợp đồng với Marvel là điều vô cùng tiếc nuối bởi vai diễn Iron Man của anh đã trở thành biểu tượng trong lòng khán giả suốt hơn 10 năm qua. 65 triệu USD là số tiền mà tài tử đình đám Ấn Độ Akshay Kumar nhận được. Sắp tới, ngôi sao 52 tuổi sẽ xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm có kinh phí đầu tư lớn là Good News, Housefull 4, Laxmmi Bomb và Sooryavanshi. Bradley Cooper được giới chuyên môn và khán giả dành sự quan tâm lớn cho vai diễn cặp với Lady Gaga trong A Star Is Born - bộ phim gặt hái vô số thành công trong nửa cuối năm 2018. Chồng cũ Irina Shayk bỏ túi 57 triệu USD, trong đó có cả số tiền anh tham gia lồng tiếng cho nhân vật Rocket Racoon trong Endgame. Tuy không được ca ngợi nhiều trên truyền thông nhưng Adam Sandler, ngôi sao phim Murder Mystery, đã mang về 57 triệu USD trong năm qua, bằng với con số của Bradley Cooper. Adam Sandler là một diễn viên hài, doanh nhân, nhà sản xuất phim kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sau khi tham gia Saturday Night Live, anh trở thành ngôi sao tại Hollywood. Vai diễn chàng Đại úy Mỹ uy dũng của Chris Evans được khán giả yêu thích cuồng nhiệt suốt thời gian dài. Sau khi rời Marvel, trong năm 2019, anh trở lại với loạt phim The Red Sea Diving Resort của Netflix. Tài tử điển trai kiếm được 43,5 triệu USD, xếp vị trí thứ 8 trong danh sách nam diễn viên được trả lương cao. Theo Forbes, 41 triệu USD là cát-sê nam diễn viên Paul Rudd được trả trong năm vừa qua. Giống như rất nhiều sao Marvel khác, anh thu về một khoản không nhỏ cho việc đóng Endgame với vai Người Kiến. Will Smith mang đến tiếng cười cho khán giả khi hóa thần đèn trong tác phẩm Aladdin ra rạp hồi 8/5. Dự kiến đến đầu tháng 10, anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong vai chính của dự án điện ảnh chính kịch/hành động Gemini Man do Ang Lee làm đạo diễn. Smith kiếm 35 triệu USD năm qua. Xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC: