Nhìn CR7 và The Rock cơ bắp như các vị thần, khó tin quá khứ như 'que củi'

Hình thể của Cristiano Ronaldo được ca ngợi là đẹp, có tỷ lệ mỡ thấp nhất làng cầu thủ. Vùng múi của nam cầu thủ như thể được đúc bằng đồng. Hẳn nhiều người còn nhớ rằng trong quá khứ CR7 là chàng trai cò hương. Nhìn hình thể hiện tại của anh... Ít ai tin nổi rằng chàng cầu thủ này từng có hình thể gầy như que tăm. CR7 trải qua một thời gian rèn thể lực, cơ bắp dài, kiên trì, bền bỉ mới có được ngày hôm nay. Anh thường thích ngâm bồn đá sau tập để hồi phục sinh lực.Ronaldo thường đi bơi tại hồ bơi lớn ở biệt thự sau mỗi trận đấu. thường phục hồi sức lực và giải tỏa căng thẳng cơ bắp trong môi trường nước. Sau khi bơi xong anh chàng thường nhảy vào bồn nước đá rồi vào bồn nước ấm. Phươmg pháo tắm nóng lạnh giúp phục hồi cơ bắp, làm da săn chắc hơn, tăng cường sức khỏe. Đặc biệt sau đó, CR7 sẽ dùng buồng Cryotherapy ni tơ lỏng để chống lão hóa và tăng cường thể lực sung mãn. Chỉ tính riêng chiếc buồng này đã có trị giá 50.000 bảng ( khoảng 1,7 tỷ đồng). Sự chăm chỉ luyện tập cùng sự trợ giúp của máy móc công nghệ cao đã tạo nên một CR7 luôn ở trạng thái sung mãn cao để thực hiện các kỳ tích. "The Rock" Dwayne Johnson cũng cải tạo vóc dáng thành công nhờ chế độ ăn và tập của các vị thần. The Rock dậy từ 5h sáng chỉ để ăn và tập. Anh tập mỗi ngày 1 bài riêng cho từng bộ phận cơ thể. Các bài tạ nặng với số rep và set nhiều, kết hợp circus training giúp The Rock đốt mỡ cạn kiệt và tăng cơ bắp tối đa. The Rock tập trung 100% trí và lực khi tập. Đó là chưa kể việc anh ăn tới 7 bữa một ngày với nhiều cân cá, thịt.

