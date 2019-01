Lộ bằng chứng tố Lan Khuê mang bầu sau 2 tháng kết hôn?

Tin vui với người hâm mộ siêu mẫu Lan Khuê được chính ông xã đại gia Tuấn John vừa tiết lộ một cách ẩn ý trên trang cá nhân.

Theo đó, trong một dòng trạng thái mừng năm mới, Tuấn John đã vui mừng chia sẻ tin vui này với một người bạn là ảo thuật gia Petey Majik Nguyễn. Khi Petey nói “Cái gì cũng có thể là mới bất kể có phải năm mới hay không“, ông xã Lan Khuê đã phấn khích đáp lời: “True, but this year in particular, literally new everything, including a new person into this world haha” (Tạm dịch: Đúng thế, nhưng năm nay nói riêng, mọi thứ mới theo đúng nghĩa đen. Bao gồm cả việc có một người mới bước vào thế giới này.)

Dòng chia sẻ của Tuấn John khiến độc giả không khó suy đoán việc siêu mẫu Lan Khuê đã mang thai sau 2 tháng kết hôn. Đây được xem là tin rất vui với những người hâm mộ cặp đôi trai tài gái sắc này. Trước đó, vào dịp lễ Giáng sinh, Lan Khuê khoe vóc dáng mảnh mai nhưng vòng hai lại có chút lùm xùm trong chiếc đầm xanh Noel kiểu cách. Fan thậm chí còn hỏi cô chuyện bầu bí vì bức ảnh nhưng siêu mẫu không đáp lời. Lan Khuê nhiều lần bị đồn đoán đang bầu bí vì vòng 2 "lùm xùm". Ngày 4/10 vừa qua, đám cưới của Lan Khuê và John Tuấn Nguyễn đã được tổ chức tại TP.HCM. Sau đám cưới, thay vì hưởng tuần trăng mật vợ chồng Lan Khuê lại chọn cách thể hiện tình cảm rất riêng và không kém phần hạnh phúc là khoe cuộc sống “về chung một nhà” bằng những bữa cơm giản đơn, ấm cúng.



Sau đám cưới, trên trang cá nhân của mình Hoa khôi Áo dài cũng đã từng úp mở chuyện mang thai khiến nhiều người thích thú. Theo đó, Lan Khuê chia sẻ rằng “Gầy gầy chút xíu để năm sau béo lên là vừa nhỉ”.

Lời chia sẻ trên khiến người hâm mộ nhớ đến dự định của Tuấn John - ông xã của Lan Khuê từng nói rằng, cả hai dự định sinh em bé vào năm 2019. Và chính Lan Khuê cũng không hề dấu diếm chuyện chuẩn bị làm mẹ.

Theo đó, đã có rất nhiều người hâm mộ đã vào chúc mừng Lan Khuê. Ai nấy đều thắc mắc rằng “Năm sau chị sinh nhóc tì đúng không?” và dành lời chúc rằng “Cố lên mợ ơi, nhóc tì của mợ chắc chắn sẽ vô cùng xinh xắn”. Và cho đến bây giờ, với những tiết lộ từ ông xã Lan Khuê mới đây thì người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng mong chờ sự xuất hiện của nhóc tỳ đáng yêu của cặp đôi vào năm 2019.