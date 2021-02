Lãnh Thanh - Nam Em chia tay: “Chúng tôi dừng lại ở tình bạn“

>>> Mời quý độc giả xem video "Nam Em khoe giọng hát ngọt ngào". Nguồn Sen Vàng:

Sau ồn ào rộ nghi vấn Lãnh Thanh - Nam Em chia tay, trên trang cá nhân, diễn viên Lãnh Thanh bất ngờ xác nhận "đã dừng lại ở mức tình bạn" với Nam Em. Nam diễn viên bày tỏ:



"Lãnh Thanh và Nam Em đã cho nhau những quyết định riêng! Cuộc sống của Lãnh Thanh gần đây bị đảo lộn khá nhiều. Sau khi tham gia chương trình Vô lăng tình yêu, rất nhiều khán giả đã ủng hộ và cùng “đẩy thuyền” cho Lãnh Thanh và Nam Em. Khi đó cả 2 đã rất vui với những tình cảm mà khán giả dành cho mình sau chương trình. Thanh không ngờ những điều nhỏ nhoi đó có thể mang lại sự lan tỏa mạnh mẽ như vậy.

Tuy nhiên, việc tiến tới quyết định trở thành cặp đôi ngoài đời thực lại là việc rất khác. Thanh với Nam Em có cuộc sống khác nhau và hai hướng đi hoàn toàn khác biệt, do đó dù cả hai đã từng cùng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, hay có rất nhiều thời khắc tươi vui và nhiều kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau từ khi tham gia chương trình cho tới nay thì điều mà Thanh phải khẳng định lúc này là: “Hiện tại, chúng tôi đã dừng lại ở tình bạn, tình đồng nghiệp chứ hoàn toàn không phải tình yêu”.

Lãnh Thanh và Nam Em.

Rất mong những ai đã yêu mến Thanh và Nam Em tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên con đường nghệ thuật phía trước, và đừng đề cập gì đến chuyện tâm tư tình cảm của chúng tôi nữa. Mọi việc không nên tiếp tục đi xa hơn nữa, nên hôm nay Thanh chính thức lên tiếng cho sự việc này được dừng lại càng sớm càng tốt.

Những ngày gần đây, có nhiều cá nhân cũng như nhiều sự công kích đến từ nhiều phía mà không thể biết được chính xác mục đích của các bạn là gì? Dù đã rất thoải mái và kiệm lời, Thanh vẫn phải chính thức lên tiếng để khẳng định rõ ràng hiện tại Thanh với Nam Em chỉ là bạn. Mọi người có thể hạ nhiệt và ngừng “đẩy thuyền” để Thanh và Nam Em được tập trung vào công việc riêng cũng như cuộc sống riêng của mỗi người.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, mọi người hãy cứ vui thôi nhưng phải nên dừng đúng lúc nữa. Thanh sẽ rất cảm kích những khán giả đã và đang nhiệt tình ủng hộ Thanh ở trên con đường nghệ thuật. Thanh cũng mong là mọi người có thể tôn trọng đời sống cá nhân của Thanh hơn".

Chia sẻ của Lãnh Thanh gây bất ngờ. Về phía Nam Em, cô chia sẻ ẩn ý: "Ăn chơi đủ rồi Nam Em ơi. Mạnh mẽ lên nào. I can do it. Let it go. Nói chứ có ai ghét mình hay muốn hại mình thì làm luôn một lần đi nè. Để mình còn chuẩn bị đi tiếp nữa. Chứ đừng có giữa đường chơi xấu mình nữa thì nghiệp quật nha".