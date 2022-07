Kim Duyên lên tiếng về phần thi vấn đáp “Doraemon là nhân vật Disney”

Kim Duyên vừa có phần thi vấn đáp ở đấu trường nhan sắc quốc tế khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, khi MC đặt câu hỏi tiếng Anh với nội dung tạm dịch: "Bạn yêu thích nhân vật hoạt hình Walt Disney nào nhất?", Kim Duyên trả lời rằng cô thích Doraemon. Ảnh: Thể thao văn hóa Tuy nhiên, Doraemon là chú mèo máy quen thuộc trong nền văn hóa Nhật Bản. Khi nghe câu trả lời của Kim Duyên, MC có biểu cảm hài hước. Ảnh: Thể thao văn hóaÁ hậu Kim Duyên vừa lên tiếng về phần thi vấn đáp khiến không ít khán giả thất vọng. Người đẹp phân trần rằng do nghe không rõ câu hỏi nên trả lời nhân vật hoạt hình yêu thích là Doraemon. Kim Duyên cảm thấy rất thất vọng và buồn về bản thân. Người đẹp gửi lời xin lỗi đến khán giả. Ảnh: Thể thao văn hóa Trước chia sẻ của Kim Duyên, Á hậu Hoàng My, CEO Trần Việt Bảo Hoàng để lại bình luận động viên nàng á hậu. Ảnh chụp màn hình Dù có phần thi Supra Chat chưa tốt, Kim Duyên vẫn được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đánh giá cao. Ảnh: FBNV Global Beauties xếp đại diện Việt Nam cùng 10 đại diện khác có khả năng đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Ảnh: FBNV 11 ứng viên sáng giá cho vương miện theo đánh giá của Global Beauties gồm đại diện Việt Nam, Colombia, Cộng hòa Czech, Indonesia, Jamaica, Mauritius, Peru, Ba Lan, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FBNV Thành tích hiện tại của đại diện Việt Nam là giải Supra Model Asia - Siêu mẫu châu Á ở phần thi Supra Model of the Year - Siêu mẫu của năm. Ảnh: FBNV Hiện tại, đại diện Việt Nam chưa có mặt trong top 10 giải bình chọn do khán giả. Top 10 giải bình chọn do khán giả tạm thời có các đại diện: Trung Quốc, El Salvador, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kenya, Malaysia, Hà Lan, Philippines và Zambia. Theo ban tổ chức, người chiến thắng giải thưởng này sẽ vào thẳng top 12 chung cuộc. Ảnh: FBNV Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 15/7 tới đây. Ảnh: FBNV Xem video Kim Duyên trình diễn quốc phục ở Hoa hậu Hoàn vũ. Nguồn Miss Universe Vietnam

