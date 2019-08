Kiều Thanh là người thứ 3: Diễn viên dính bê bối, “giết” phim như bỡn!

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phát ngôn tự hào là người thứ 3 của Kiều Thanh. Theo như lời Kiều Thanh, người vợ cả không ghen tuông, thậm chí tự tay giao chồng cho Kiều Thanh vì biết tình yêu của mình dành cho người đàn ông này không lớn bằng Kiều Thanh.



Câu chuyện cùng phát ngôn về hôn nhân của Kiều Thanh khiến khán giả vô cùng sốc. Số đông ý kiến cho rằng cô đang cổ súy cho kẻ thứ ba, lối sống đa thê đáng bị lên án. Nhiều khán giả còn chỉ trích Kiều Thanh “mặt dày”, đã làm sai lại còn tự hào là con giáp thứ 13.

Sự phản ứng dữ dội của khán giả về đời tư của Kiều Thanh không chỉ dừng lại ở những bình luận ném đá mà còn có những ý kiến đòi tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh, thậm chí, có một số cư dân mạng đòi tẩy chay phim mới của cô.

Kiều Thanh trong "Hoa hồng trên ngực trái".

Xem trailer phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Nguồn VTV

“Hoa hồng trên ngực trái” có sự tham gia diễn xuất của Kiều Thanh bắt đầu lên sóng vào ngày 7/8 tới đây trên VTV. Vì scandal của Kiều Thanh nổ ra vào đúng thời điểm phim chuẩn bị chiếu nên ít nhiều phim sẽ bị ảnh hưởng.

Nhà sản xuất “Hoa hồng trên ngực trái” có lẽ sẽ lo lắng phim không hút khán giả như mong đợi vì làn sóng tẩy chay do bê bối đời tư của Kiều Thanh. Thực tế, sự lo lắng này không thừa vì dư luận đã nhiều lần kêu gọi tẩy chay phim có diễn viên vướng scandal.

Trường hợp điển hình nhất là bê bối “tình tay ba” giữa Kiều Minh Tuấn, An Nguy và Cát Phượng. Cả ba diễn viên này được cho là bắt tay nhau để dùng chiêu “phim giả tình thật” nhằm PR cho bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” do Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng.

Vì scandal đời tư của Kiều Minh Tuấn và An Nguy, “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” lãnh hậu quả với số suất chiếu ít ỏi. Nhiều người cho rằng lùm xùm là nguyên nhân chính khiến bộ phim được đầu tư 25 tỷ lỗ nặng. Về phía nhà sản xuất, họ phẫn nộ đòi kiện hai diễn viên chính.

Vì scandal “ngoại tình”, Kiều Minh Tuấn không còn được dư luận ủng hộ như trước. Chính vì vậy, lần xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “Hạnh phúc của mẹ” của Kiều Minh Tuấn bị khán giả ngó lơ, kết quả phim có doanh thu thấp kỷ lục.

Theo Box Office Vietnam - một website phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu từ hệ thống bán vé online (được công khai), bộ phim“Hạnh phúc của mẹ” chỉ thu về hơn 3,8 tỷ sau hơn 20 ngày công chiếu.

Kiều Minh Tuấn, An Nguy và Cát Phượng. Ảnh: Thế giới văn hóa

Sau “Chú ơi đừng lấy mẹ con” và “Hạnh phúc của mẹ”, đến lượt sitcom “Siêu quậy” chịu ảnh hưởng nặng nề vì bê bối đời tư của diễn viên. Với “Siêu quậy”, họ phải làm lại từ đầu vì 2 diễn viên hot girl Trâm Anh và Cu Thóc vướng scandal.

Trâm Anh bị nghi là nữ chính trong một clip nóng lan truyền trên mạng xã hội còn Cu Thóc bị bắt và phạt hành chính do dương tính với ma túy khi đang ở trong quán karaoke với một nhóm bạn.

Chia sẻ với Vietnamnet, Nhật Thủy Idol - nhà sản xuất phim cho biết thiệt hại do scandal ước tính dưới 300 triệu đồng do Trâm Anh và Cu Thóc xuất hiện xuyên suốt các tập phim, nên nhà sản xuất đã phải cắt nhiều phân cảnh của phim và làm lại từ đầu.

Hơn 1 thập kỷ trước, “Nhật ký Vàng Anh” từng phải dừng phát sóng đột ngột và hứng chịu nhiều chỉ trích "vạ lây" khi scandal lộ clip nóng của nữ chính Hoàng Thùy Linh làm chấn động dư luận. Đây thực sự là thiệt hại nặng nề với một bộ phim đang nổi đình đám.

Nhìn ra làng giải trí Hàn Quốc, không ít bộ phim cũng “khốn đốn” vì bê bối đời tư của diễn viên. Như vụ ly hôn ồn ào của Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến bom tấn “Arthdal Chronicles” của Song Joong Ki đang được phát sóng có rating lẹt đẹt.

Từ vụ của Song - Song, đã có sự thay đổi về hợp đồng giữa diễn viên chính và nhà sản xuất phim truyền hình. Cụ thể, khi ký hợp đồng, sẽ có thêm điều khoản ly hôn. Theo đó, diễn viên chính nếu để ồn ào ly hôn ảnh hưởng tới phim sẽ phải đền gấp 3 lần hợp đồng.

Rõ ràng, ồn ào của nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản phẩm nghệ thuật của họ bởi khán giả nay không còn dễ dãi với nghệ sĩ vướng scandal.