Không chỉ Ngân 98, nhiều sao Việt từng bị nghi "cà khịa" Ngọc Trinh

Ngọc Trinh lâu nay không đụng chạm Ngân 98. Vì thế nhiều người bất ngờ khi Ngân 98 lôi tên Ngọc Trinh để phủ nhận tin đồn đi khách. “Ngân không có đi khách nha. Chứ Ngân mà chịu làm gái thì bây giờ Ngân giàu như chị Ngọc Trinh, có khi còn giàu hơn”, hot girl Bình Định viết. Bị nghỉ mỉa mai Ngọc Trinh, Ngân 98 phủ nhận. Tuy nhiên, hot girl vẫn nhận gạch đá từ fan của Ngọc Trinh. Trước làn sóng chỉ trích, Ngân 98 mới đây khẳng định cô sẽ không xin lỗi. Về phía Ngọc Trinh, cô không lên tiếng. Tuy nhiên, chị gái của Ngọc Trinh tỏ ra bức xúc, mắng Ngân 98 vô học, đu bám để nổi tiếng. Trước Ngân 98, Vũ Thu Phương từng đụng chạm Ngọc Trinh. Hồi tháng 5/2019, Vũ Thu Phương cho rằng Ngọc Trinh "mặc đồ gợi dục, thô thiển, thiếu văn hóa" tại Cannes. Về phía mình, Ngọc Trinh mỉa mai đàn chị: "Chị ơi, chị xạo vừa vừa thôi. Chị chừa cho em xạo với chị". Ảnh: Thế giới trẻ Đến tháng 9/2019, Vũ Thu Phương khơi lại scandal của Ngọc Trinh. Cô cho biết, Ngọc Trinh có nhiều hành vi, lối sống cô không hài lòng nhưng vì tôn trọng Khắc Tiệp nên cô không đụng chạm. “Nhưng khi bước tới Cannes, bạn ấy mặc trang phục như vậy thì thực sự tôi cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam", Vũ Thu Phương lên tiếng. Ngọc Trinh chia sẻ phát ngôn của Vũ Thu Phương kèm bình luận: "Chị già rùi. Em có đụng chạm gì chị đâu, sao chị cứ lấy tên em ra". Tiếp đó, cô đáp trả đàn chị: "Tha cho em đi chị ơi, đừng để tên em và chị "phải" xuất hiện trong cùng 1 bài nữa. Em chỉ còn chút hơi sức mua đồ về đập hộp, chứ không còn hơi để cho người khác dựa”. Lý Nhã Kỳ cũng từng bị nghi đá xéo Ngọc Trinh. Cụ thể, với kinh nghiệm 5 năm dự Cannes, Lý Nhã Kỳ chia sẻ câu chuyện hậu trường của liên hoan phim vào tháng 5/2019. Theo Lý Nhã Kỳ, việc những người tự bỏ một số tiền lớn để mua vé ở Cannes để làm khán giả vô danh, rồi tạo scandal là cách đầu tư ngốc nghếch. Tuy Lý Nhã Kỳ không chỉ đích danh một người đẹp nào nhưng nhiều cư dân mạng đoán rằng Lý Nhã Kỳ đang ám chỉ Ngọc Trinh bởi Ngọc Trinh gây ồn ào khi diện trang phục xuyên thấu bị chê hở hang, phản cảm trên thảm đỏ Cannes 2019. Giữa ồn ào với Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Trên Vietnamnet, Lý Nhã Kỳ cho biết những chia sẻ của cô hoàn toàn khách quan cũng như không nhắc đến tên một cá nhân nào trong bài chia sẻ của mình. Sau khi đàn chị lên tiếng, Ngọc Trinh viết ẩn ý: “Chuột chù chê khỉ rằng hôi. Khỉ mới trả lời: “Cả họ mày thơm”. Năm 2015, Ngọc Trinh chia sẻ chuyện tình cảm gặp trục trặc với đại gia người Singapore vì người thứ ba và đá xéo tình địch là “yêu nhền nhện”. Người thứ ba này được cho là Khánh My. Trước nghi vấn cướp bồ của Ngọc Trinh, Khánh My phủ nhận. Đến năm 2016, Khánh My ra MV được cho là đá xéo Ngọc Trinh. Trong MV “Be trong” của Khánh My, vào vai người thứ ba xen giữa hạnh phúc của nhân vật chính (Khánh My) là diễn viên tên Lê Ngọc Trinh, ngoại hình rất giống “nữ hoàng nội y”. Giữa ồn ào đụng chạm Ngọc Trinh, Khánh My giải thích rằng đây là một sự tình cờ vì cô thấy diễn viên Ngọc Trinh diễn tốt nên đã mời tham gia MV. Ảnh: Người đưa tin Năm 2014, Ngọc Trinh chụp ảnh cùng Kim Woo Bin. Tuy nhiên, trong các bức ảnh, Woo Bin chỉ có 1 nét mặt 1 tư thế đứng nên nhiều khán giả nghi Ngọc Trinh photoshop. Sau đó, Lương Mạnh Hải đã chia sẻ bức ảnh và cười cợt Ngọc Trinh, còn Hoa hậu Ngọc Hân có bình luận rằng bức ảnh "sặc mùi photoshop". Ảnh: Vietnamnet Trước nghi vấn bị Lương Mạnh Hải và Ngọc Hân đá xéo, Ngọc Trinh đáp trả: "Nhìn hình này tự hiểu nha bạn "hot boy". Đọc status của bạn mà thấy "bỗng dưng muốn khóc" dễ sợ. Gửi luôn bạn hoa hậu "không bao giờ đẹp" của mình". Ảnh: Vietnamnet Năm 2017, Ngọc Trinh cùng Lê Hà, Hoa hậu Hải Dương và Á hậu Phương Lê xách theo chiếc túi hiệu Hermes Himalayan Crocodile Birkin có giá khoảng 1,5 tỷ tùy theo kích cỡ. Giữa lúc cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ về chiếc túi của 4 người đẹp này, NTK Đỗ Mạnh Cường bị cho viết status đá xéo các mỹ nhân này. Ảnh: Zing “Chắc đến Thượng đế cũng phải đau đầu vì Việt Nam chắc giờ là nước có nhiều Himalayan Hermes bag nhất. Người ta khó khăn lắm mới mua được một chiếc túi birkin bình thường, còn Việt Nam thì mua túi Himalayan vài tỷ để đi chợ Bến Thành thôi”, Đỗ Mạnh Cường viết. Bị chê dùng túi fake, Ngọc Trinh ám chỉ Đỗ Mạnh Cường đạo nhái, nhiều chuyện. “1 NTK cũng được gọi là "nổi tiếng" mà sao họ không tập trung nâng cấp chuyên môn là thiết kế? Hay đúng như nhiều báo phán toàn copy rồi tự nhận là của mình, thời gian còn lại quá rảnh rỗi đi phán bừa chuyện đàn bà con gái”, Ngọc Trinh đáp trả. Mời quý độc giả xem video "Ngọc Trinh nấu ăn". Nguồn Youtube nhân vật

