Khởi My khiến Kelvin Khánh ghen tỵ, không khỏi chạnh lòng vì điều này

Từ lâu, Kelvin Khánh đã khiến bao nhiêu fan nữ mê mẩn khi cởi áo khoe body 6 múi đầy hấp dẫn. Trong khi đó, gần đây Khởi My mới chăm chỉ tập gym theo chồng.



Mới đây, Kelvin Khánh đăng ảnh khoe cơ bụng 6 múi của hai vợ chồng và chia sẻ: "Sao múi con khỉ "mơi" bự hơn con khỉ "đực" vậy". Ngay lập tức, Cát Phượng cho rằng múi của Kelvin Khánh không đẹp bằng múi của Khởi My.

Khi được hỏi cần tập bao lâu mới có body 6 múi, Khởi My liền hài hước trả lời: "vừa đánh liên minh vừa hít xà nha em".

Khởi My và chồng là Kelvin Khánh khoe body 6 múi.

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn vào tháng 11/2017. Cặp đôi luôn khiến fan ngưỡng mộ vì những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Ngoài việc đi hát, vợ chồng Khởi My còn có sở thích cùng nhau đi phượt bằng mô tô, tập gym. Đến nay, người hâm mộ vẫn hi vọng Khởi My nhanh chóng sinh con.