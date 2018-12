Khó được cấp phép, Ngân Anh có học Nguyễn Thị Thành thi chui?

Lê Âu Ngân Anh từng sửa mũi còn Nguyễn Thị Thành từng làm răng. Dù từng dao kéo nhưng hai người đẹp vẫn thi nhan sắc. Bởi vậy, khi đoạt danh hiệu, Nguyễn Thị Thành và Ngân Anh vấp phải những ý kiến trái chiều. Nguyễn Thị Thành đã bị tước danh hiệu Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 trong khi Ngân Anh vẫn giữ được vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 .Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không thể tước vương miện vì luật không quy định việc này. Khi bị so sánh với Nguyễn Thị Thành, Ngân Anh có phát ngôn gây chú ý: “Tôi đã tháo sụn mũi còn Nguyễn Thị Thành không tháo răng”. Sau này, Ngân Anh phải lên tiếng xin lỗi Nguyễn Thị Thành vì phát ngôn đụng chạm đàn chị. Không chỉ cùng vướng lùm xùm dao kéo, Ngân Anh và Nguyễn Thị Thành còn đều khao khát thi quốc tế. Nguyễn Thị Thành từng lên đường sang Ai Cập tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 - Miss Eco International 2017 mặc lệnh triệu tập từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ảnh: Missosology Trong hành trình tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế, Nguyễn Thị Thành cũng không mấy bận tâm ồn ào thi chui của mình. Ảnh: Missosology Trở về nước, Nguyễn Thị Thành bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng vì thi chui. Cùng với lệnh phạt, danh hiệu Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 của cô không được công nhận ở Việt Nam. Ảnh: Saostar Cũng khao khát đi thi quốc tế giống Nguyễn Thị Thành, Ngân Anh nỗ lực hoàn thiện bản thân từ kiến thức đến các kỹ năng mềm. Mới đây, cô gửi hồ sơ xin đi thi Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa) và mong sẽ nhận được sự đồng ý cho phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Trên Lao động, ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho hay quan điểm của Cục là sẽ không chấp phép cho Ngân Anh thi quốc tế. Về các lý do vì sao không cấp phép, Cục sẽ có văn bản trả lời. Trước đó, vào hồi đầu năm 2018, ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ từng khẳng định nếu đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 xin cấp phép cho Ngân Anh ra nước ngoài dự thi nhan sắc, Bộ sẽ không duyệt. Xem video "Ngân Anh lý giả mặt mũm mĩm là do tăng cân". Nguồn Youtube/VTC

