Khánh My nói gì khi bị nghi đá xéo Thùy Tiên đăng quang?

Ngày 5/12, trên trang cá nhân, Khánh My viết: “Mua giải là chuyện thường tình bàn hoài cũng chán. Mua giải không quan trọng bằng việc người mua giải có xứng đáng hay không? Trên đời này làm gì có gì “trong sạch - công tâm 100%”? Hãy dần chấp nhận, không sân si với sự thành công của người khác".

Do phát ngôn vào thời điểm Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Khánh My vướng nghi vấn đá xéo Thùy Tiên. Trước những bình luận chỉ trích từ phía cư dân mạng, Khánh My liên tục phân trần.

Khánh My viết trên trang cá nhân: "Viết phải viết thẳng khen hay chê rõ ra mới hiểu. Nói ẩn dụ không hiểu. Tôi đang nói họ xứng đáng và tin đồn chỉ là tin đồn. Xưa giờ cuộc thi nào không có tin đồn mua giải? Quan trọng là tất cả mọi người có thấy họ xứng đáng hay không? Đọc không hiểu hết ý mà vô nhà người ta sân si, chụp mũ người ta".

Ngoài ra, Khánh My còn chia sẻ ảnh chụp tin nhắn hết lời khen ngợi Thùy Tiên giao tiếp tốt, vóc dáng săn chắc khi trò chuyện cùng một người bạn.

Khánh My bị nghi đá xéo Thùy Tiên. Ảnh: FBNV

Khánh My thậm chí phải livestream để nói rõ status gây tranh cãi. Người đẹp khẳng định status của cô theo hướng tích cực nhưng bị antifan quy chụp. Khánh My nói: “Mỗi người có một cách suy nghĩ và trình bày khác nhau. My đăng status theo hướng tích cực là gần đây My thấy chuyện đăng quang, đoạt giải trong cuộc thi nào đó hay bị đồn mua giải.

Bản thân My từng bị nhiều người nói là bỏ tiền mua vai diễn khi trúng một dự án phim nên mới nghĩ tại sao mọi người không tự hào khi mỹ nhân Việt đăng quang mà lại xảy ra nhiều tin đồn như vậy. Rồi My mới nói, nếu lỡ họ có mua nhưng khán giả trong nước và ngoài nước đều công nhận thì mình phải công nhận”.

Khi một cư dân mạng để lại bình luận rằng Khánh My càng thanh minh càng sai, nữ diễn viên đáp trả: “Xin lỗi em nha, chị chưa bao giờ nhận chị sai, chỉ nói là văn chị không hay. Chị làm gì mà sai, em giải thích đi?

Chị xúc phạm ai, chị chửi ai, nói tên ai mua giải không hay chỉ đang nói về vấn đề sao người khác làm cái gì cũng không công nhận hết vậy? Đừng có sân si và hãy công nhận thành công của người ta đi, mua hay không mua là chuyện của người ta”.

Khánh My livestream để nói rõ về phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Trong livestream, Khánh My còn bày tỏ: “Khen theo cách riêng của mình thì bị hiểu lầm đu bám ăn theo, chê cũng bảo là ghen tỵ nên thật sự khó làm hài lòng tất cả mọi người. Lần sau, My sẽ chọn cách nói thẳng vấn đề hơn là ẩn dụ dễ gây hiểu lầm quá”.

Thùy Tiên chưa lên tiếng về status của Khánh My nhưng đã chia sẻ thẳng thắn về tin đồn mua giải. Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trả lời phỏng vấn của Vnexpress: "Tôi cho rằng, sau mọi cuộc thi đều sẽ có những chuyện như vậy. Rất nhiều tin đồn vô lý xuất hiện. Thái độ của tôi là không quan tâm.

Nếu thật sự có thể mua giải, tôi đã không cần phải vất vả, cố gắng đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Điều tôi tự hào nhất là mình đã trở thành cô gái mạnh mẽ, tử tế. Thùy Tiên hôm nay không còn là cô bé 17, 18 tuổi non nớt, tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống. Tôi hiểu điều gì nên nghe, điều gì cần bỏ ngoài tai và học được cách tiếp thu sự đóng góp để hoàn thiện bản thân mình”.