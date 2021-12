Cuộc đời nhiều nỗi buồn của Châu Kim Sang đang nguy kịch vì ung thư

Hồi tháng 7/2021, Châu Kim Sang bị viêm màng não do ung thư xương di căn nên phải phẫu thuật. Mới đây, nữ người mẫu tiếp tục mổ vì khối u chèn ép não. “Bệnh tình của em ở giai đoạn cuối, thường xuyên bị co giật. Gia đình chỉ còn nước còn tát", người thân của Châu Kim Sang chia sẻ trên Zing. Trước khi bị bệnh nặng, Châu Kim Sang vất vả mưu sinh. Nữ người mẫu chia sẻ, năm 18 tuổi, cô từ quê nhà An Giang lên TPHCM sinh sống. Kim Sang bắt đầu từ việc thử đi casting người mẫu. Ngoài ra, cô còn đi bán hàng rong. Kim Sang đi làm ở một xưởng đồ hand-made rồi có nhiều mối quan hệ hơn để đi casting, được book show nên bớt gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, 2 năm qua, do dịch bệnh, thu nhập của Kim Sang giảm sút. Kim Sang giấu bệnh tình với gia đình. "Khi tôi gọi điện hỏi thăm, con nói mọi thứ vẫn ổn. Tôi không ngờ bệnh tình của Kim Sang lại nặng thế này", mẹ Kim Sang chia sẻ. Gia đình của Kim Sang rất khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar năm 2019, Kim Sang chia sẻ cuộc sống vất vả của bố mẹ: “Ba mẹ Sang làm công từ khi mình 3 tuổi. Năm nay, Sang 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì bằng người ta. Một hôm, Sang về nhà thì thấy ba mẹ vẫn mặc đồ đi làm ruộng rau và dò vé số. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ không đặt lên mình hay bất kỳ ai mà đặt vào những tấm vé số. Ba mẹ lam lũ, đầu bù tóc rối, cầm 2 tờ vé số kêu Sang dò giùm”. Kim Sang luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình không còn lam lũ. “Sang muốn mình chính là tờ vé số trúng của ba mẹ”, nữ người mẫu trải lòng. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Kim Sang, nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp để giúp đỡ nữ người mẫu vượt qua bệnh tật. Thuộc cộng đồng LGBT, Kim Sang có thời gian không được gia đình chấp nhận. Cô cho biết, khi come-out, cô không nói chuyện với ba mẹ hơn 1 tháng. Chỉ đến khi, ba của Kim Sang nói chuyện lại với cô, mọi việc mới ổn dần. Kim Sang từng yêu một chàng trai Việt kiều Đức. Nữ người mẫu chia sẻ trên Vietnamnet, cô bất ngờ khi được một người đẹp trai, ấm áp thích, yêu con người thật của cô. Thời mới quen, cả hai gọi điện nói chuyện mười mấy tiếng mỗi ngày. Khi bạn trai của Kim Sang về Việt Nam, cả hai đi Phú Quốc, ngồi tâm tình rồi ôm nhau khóc vì đồng cảm với nỗi buồn của nhau. Tuy nhiên, cuối cùng, Kim Sang và người yêu vẫn chia tay. Người đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm là bạn trai của cô.Người mẫu chuyển giới Kim Sang trải lòng về tình cũ: “Tôi rất mong sẽ gặp được một người khác như anh và thậm chí muốn quay lại với anh ấy. Bạn bè có nói tôi khờ dại, tôi cũng chịu bởi có những cảm xúc đẹp lắm, không thể tìm lại ở người thứ hai”. Xem video "Châu Kim Sang tại sự kiện". Nguồn FBNV

Hồi tháng 7/2021, Châu Kim Sang bị viêm màng não do ung thư xương di căn nên phải phẫu thuật. Mới đây, nữ người mẫu tiếp tục mổ vì khối u chèn ép não. “Bệnh tình của em ở giai đoạn cuối, thường xuyên bị co giật. Gia đình chỉ còn nước còn tát", người thân của Châu Kim Sang chia sẻ trên Zing. Trước khi bị bệnh nặng, Châu Kim Sang vất vả mưu sinh. Nữ người mẫu chia sẻ, năm 18 tuổi, cô từ quê nhà An Giang lên TPHCM sinh sống. Kim Sang bắt đầu từ việc thử đi casting người mẫu. Ngoài ra, cô còn đi bán hàng rong. Kim Sang đi làm ở một xưởng đồ hand-made rồi có nhiều mối quan hệ hơn để đi casting, được book show nên bớt gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, 2 năm qua, do dịch bệnh, thu nhập của Kim Sang giảm sút. Kim Sang giấu bệnh tình với gia đình. "Khi tôi gọi điện hỏi thăm, con nói mọi thứ vẫn ổn. Tôi không ngờ bệnh tình của Kim Sang lại nặng thế này", mẹ Kim Sang chia sẻ. Gia đình của Kim Sang rất khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar năm 2019, Kim Sang chia sẻ cuộc sống vất vả của bố mẹ: “Ba mẹ Sang làm công từ khi mình 3 tuổi. Năm nay, Sang 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì bằng người ta. Một hôm, Sang về nhà thì thấy ba mẹ vẫn mặc đồ đi làm ruộng rau và dò vé số. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ không đặt lên mình hay bất kỳ ai mà đặt vào những tấm vé số. Ba mẹ lam lũ, đầu bù tóc rối, cầm 2 tờ vé số kêu Sang dò giùm”. Kim Sang luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình không còn lam lũ. “Sang muốn mình chính là tờ vé số trúng của ba mẹ”, nữ người mẫu trải lòng. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Kim Sang, nhiều nghệ sĩ kêu gọi quyên góp để giúp đỡ nữ người mẫu vượt qua bệnh tật. Thuộc cộng đồng LGBT, Kim Sang có thời gian không được gia đình chấp nhận. Cô cho biết, khi come-out, cô không nói chuyện với ba mẹ hơn 1 tháng. Chỉ đến khi, ba của Kim Sang nói chuyện lại với cô, mọi việc mới ổn dần. Kim Sang từng yêu một chàng trai Việt kiều Đức. Nữ người mẫu chia sẻ trên Vietnamnet, cô bất ngờ khi được một người đẹp trai, ấm áp thích, yêu con người thật của cô. Thời mới quen, cả hai gọi điện nói chuyện mười mấy tiếng mỗi ngày. Khi bạn trai của Kim Sang về Việt Nam, cả hai đi Phú Quốc, ngồi tâm tình rồi ôm nhau khóc vì đồng cảm với nỗi buồn của nhau. Tuy nhiên, cuối cùng, Kim Sang và người yêu vẫn chia tay. Người đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm là bạn trai của cô. Người mẫu chuyển giới Kim Sang trải lòng về tình cũ: “Tôi rất mong sẽ gặp được một người khác như anh và thậm chí muốn quay lại với anh ấy. Bạn bè có nói tôi khờ dại, tôi cũng chịu bởi có những cảm xúc đẹp lắm, không thể tìm lại ở người thứ hai”. Xem video "Châu Kim Sang tại sự kiện". Nguồn FBNV