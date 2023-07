Khánh Linh xinh đẹp... trượt top 3 Miss World Vietnam gây tiếc nuối

Trong chung kết Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa qua, Bùi Khánh Linh ngậm ngùi dừng bước ở top 5 chung cuộc. Ảnh: Miss World Vietnam. Trước chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Khánh Linh được coi là ứng viên nặng ký cho ngôi vị hoa hậu bởi cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Ảnh: FBNV. Người đẹp sinh năm 2002 có chiều cao 1m77, số đo ba vòng 85-58-95 cm. Ảnh: FBNV. Khánh Linh có kinh nghiệm thi nhan sắc. Trước Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV. Trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Khánh Linh dừng chân ở top 10 chung cuộc. Chia sẻ trên Saostar, người đẹp cho biết, sau Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô đã đặt ra các câu hỏi cho bản thân về những điều mình chưa đạt được để quay trở lại cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV. Sau khi đưa ra những gạch đầu dòng cho bản thân, Khánh Linh đã bắt tay thực hiện như học thêm một khóa Tiếng Anh, đọc nhiều sách để cung cấp vốn từ thêm phong phú, kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, cô vẫn duy trì chế độ ăn, tập thể dục để có sức bền tốt nhất. Ảnh: FBNV. Theo Khánh Linh, dù được nhiều người khuyên tham gia Miss Grand Vietnam nhưng cô vẫn lựa chọn tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ảnh: FBNV. Khánh Linh nói: “Thứ nhất, Linh yêu mến cuộc thi. Thứ hai vì mục đích giá trị của cuộc thi đồng điệu với bản thân Linh nên Linh mong muốn tham gia trở thành những mảnh ghép của cuộc thi”. Ảnh: FBNV. Ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, ngoài lọt top 5 chung cuộc, Khánh Linh còn đoạt giải Người đẹp Biển, lọt top 5 Người đẹp Thời trang, top 10 Người đẹp Bản lĩnh, top 16 Người đẹp nhân ái. Ảnh: Miss World Vietnam. Chia sẻ về thành tích top 5 chung cuộc, Khánh Linh bày tỏ: “Top 5 Miss World Vietnam 2023 là sự nỗ lực của bản thân cộng hưởng với tình yêu thương, giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho Khánh Linh. Việc dừng lại tại top 5 có thể do thiếu chút may mắn hoặc do bản thân Linh chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Nhưng Linh luôn trân trọng và tin tưởng vào kết quả”. Ảnh: Miss World Vietnam. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

Trong chung kết Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa qua, Bùi Khánh Linh ngậm ngùi dừng bước ở top 5 chung cuộc. Ảnh: Miss World Vietnam. Trước chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Khánh Linh được coi là ứng viên nặng ký cho ngôi vị hoa hậu bởi cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Ảnh: FBNV. Người đẹp sinh năm 2002 có chiều cao 1m77, số đo ba vòng 85-58-95 cm. Ảnh: FBNV. Khánh Linh có kinh nghiệm thi nhan sắc. Trước Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV. Trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Khánh Linh dừng chân ở top 10 chung cuộc. Chia sẻ trên Saostar, người đẹp cho biết, sau Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô đã đặt ra các câu hỏi cho bản thân về những điều mình chưa đạt được để quay trở lại cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV. Sau khi đưa ra những gạch đầu dòng cho bản thân, Khánh Linh đã bắt tay thực hiện như học thêm một khóa Tiếng Anh, đọc nhiều sách để cung cấp vốn từ thêm phong phú, kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, cô vẫn duy trì chế độ ăn, tập thể dục để có sức bền tốt nhất. Ảnh: FBNV. Theo Khánh Linh, dù được nhiều người khuyên tham gia Miss Grand Vietnam nhưng cô vẫn lựa chọn tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ảnh: FBNV. Khánh Linh nói: “Thứ nhất, Linh yêu mến cuộc thi. Thứ hai vì mục đích giá trị của cuộc thi đồng điệu với bản thân Linh nên Linh mong muốn tham gia trở thành những mảnh ghép của cuộc thi”. Ảnh: FBNV. Ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, ngoài lọt top 5 chung cuộc, Khánh Linh còn đoạt giải Người đẹp Biển, lọt top 5 Người đẹp Thời trang, top 10 Người đẹp Bản lĩnh, top 16 Người đẹp nhân ái. Ảnh: Miss World Vietnam. Chia sẻ về thành tích top 5 chung cuộc, Khánh Linh bày tỏ: “Top 5 Miss World Vietnam 2023 là sự nỗ lực của bản thân cộng hưởng với tình yêu thương, giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho Khánh Linh. Việc dừng lại tại top 5 có thể do thiếu chút may mắn hoặc do bản thân Linh chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Nhưng Linh luôn trân trọng và tin tưởng vào kết quả”. Ảnh: Miss World Vietnam. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong