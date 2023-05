Jennifer Lopez - Ben Affleck thường xuyên cãi vã

Hai vợ chồng Jennifer Lopez và Ben Affleck lại một lần nữa xảy ra căng thẳng, cãi vã khi đang đi dự sự kiện ra mắt bộ phim "The Mother" hôm 11/5. (Ảnh: Splashnews, Rex) Cả hai nói chuyện một cách gay gắt, tay Ben Affleck liên tục giơ lên chỉ trỏ. (Ảnh: Rex) Trước đó, khi đứng tạo dáng trước ống kính phóng viên, cả hai vẫn rất tình tứ, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương. (Ảnh: Rex) Tay nắm chặt tay, trao nhau nụ hôn nồng nàn, cặp vợ chồng mới cưới vô cùng hạnh phúc trước khi diễn ra tranh cãi căng thẳng. (Ảnh: Getty Images, Rex) Cặp sao Hollywood này cũng bị cánh săn ảnh chộp được khoảnh khắc khó chịu với nhau ra mặt khi tham dự buổi lễ trao giải Grammys vào tháng 2/2023. (Ảnh: CBS) Có thông tin cho rằng,hai người tranh cãi nhau vì J.Lo mắng chồng trông không "thân thiện" và "hào hứng" khi tham gia sự kiện. Trong bức ảnh này thấy rõ Ben tỏ ra rất tức giận còn J.Lo cố gắng giữ bình tĩnh. (Ảnh: CBS) Mặc dù sau đó cả hai đã cố gắng chụp ảnh chung nhưng nhìn thái độ của hai người rất lạnh nhạt và miễn cưỡng. Thậm chí ngay sau đó, J.Lo viết trên trang cá nhân như một lời giải thích, xoa dịu dư luận: "Luôn là khoảng thời gian đẹp nhất bên chồng yêu" thì fan của họ cũng chẳng thể tin nổi giữa hai người hôm đó không xảy ra cãi vã. (Ảnh: Getty Images) Tháng 4/2021, Jennifer Lopez và Ben Affleck hẹn hò trở lại sau hơn một thập kỷ chia tay, tái hợp. (Ảnh: Filmmagic) Tháng 4/2022 hai người đính hôn. (Ảnh: Filmmagic) Ngày 16/7/2022, Jennifer Lopez và Ben Affleck tổ chức đám cưới. (Ảnh: On The Jlo)Xem video: "Tom Cruise thực hiện cảnh quay lái môtô lao xuống núi". Nguồn Zing

