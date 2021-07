51 tuổi Jennifer Lopez vẫn nóng bỏng “thiêu đốt” mọi ánh nhìn

Jennifer Lopez là một trong những người đẹp giữ được vẻ thanh xuân bền nhất ở Hollywood. Lợi thế ngoại hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho tên tuổi của J.Lo tỏa sáng trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp. Mặc dù đã 51 tuổi nhưng nữ ca sĩ kiêm diễn viên vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tị với body cực phẩm của cô. Nhờ tập luyện chăm chỉ nên người đẹp gốc Latin sở hữu vòng 1 căng tròn, vòng eo thon gọn còn vòng ba thì cực kỳ săn chắc. Một trong những bài tập yêu thích của Jennifer Lopez là chạy bộ và cô thực hiện nó mỗi ngày. Ngoài ra, giọng ca "On the floor" còn tập các bài cardio giúp tim khỏe mạnh, các động tác giúp cơ bụng săn chắc… Vòng ba cực kỳ gợi cảm đã được Jennifer Lopez mua bảo hiểm tới 27 triệu USD. Không chỉ tập luyện, J.Lo còn theo đuổi chế độ ăn lành mạnh một cách nghiêm ngặt. Cô không uống rượu và cà phê. Nhờ ăn uống và tập luyện nên trông J.Lo trẻ hơn so với tuổi của mình rất nhiều. Jennifer chụp ảnh với hai con sinh đôi, một trai, một gái. Hai bé đã 13 tuổi và là con của cô với chồng trước, nam ca sĩ Marc Anthony. Hiện Jennifer Lopez đang hẹn hò lại với bạn trai một thời, nam diễn viên Ben Affleck sau gần 20 năm chia tay. (Ảnh: Daily Mail) Xem video "Ngỡ ngàng với ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC

