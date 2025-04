Hot face sao Việt: Kaity Nguyễn chụp ảnh cùng cờ đỏ sao vàng

Tin tức sao Việt 30/4: Diễn viên Kaity Nguyễn chụp ảnh tươi cười, rạng rỡ, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Kaity Nguyen Sam chụp ảnh cùng 2 con trước Dinh Độc Lập. Ảnh: FB SamHoa hậu Bảo Ngọc mặc áo dài, ôm bó hoa sen. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc Vân Dung chụp ảnh trên đường cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Vân Dung Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh cùng thực hiện bộ ảnh tại Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Gia đình siêu mẫu Hà Anh cùng diện áo in dòng chữ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Ảnh: FB Ha Anh Vu Thúy Hạnh đăng lại bức ảnh chụp cô trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập "Vũ khúc thanh xuân" của Nguyễn Tiến Lợi năm 2003, giữa các chiến sĩ đang diễu binh. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Hoa hậu Giáng My dạo chơi Bhutan. Ảnh: FB Giang My Nguyen Diễn viên Lương Thế Thành chăm chỉ tập luyện ở phòng gym, chuẩn bị cho vai diễn mới. Ảnh: FB Lương Thế Thành

Tin tức sao Việt 30/4: Diễn viên Kaity Nguyễn chụp ảnh tươi cười, rạng rỡ, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Kaity Nguyen Sam chụp ảnh cùng 2 con trước Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Sam Hoa hậu Bảo Ngọc mặc áo dài, ôm bó hoa sen. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc Vân Dung chụp ảnh trên đường cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Vân Dung Tiểu Vy và diễn viên Quốc Anh cùng thực hiện bộ ảnh tại Dinh Độc Lập. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Gia đình siêu mẫu Hà Anh cùng diện áo in dòng chữ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Ảnh: FB Ha Anh Vu Thúy Hạnh đăng lại bức ảnh chụp cô trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập "Vũ khúc thanh xuân" của Nguyễn Tiến Lợi năm 2003, giữa các chiến sĩ đang diễu binh. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Hoa hậu Giáng My dạo chơi Bhutan. Ảnh: FB Giang My Nguyen Diễn viên Lương Thế Thành chăm chỉ tập luyện ở phòng gym, chuẩn bị cho vai diễn mới. Ảnh: FB Lương Thế Thành