Jack giàu có, nổi tiếng ra sao trước khi chìm nghỉm trong scandal?

Nam ca sĩ Jack đang chìm nghỉm trong scandal có con, bị tố lăng nhăng. Hiện tại, nhiều cư dân mạng đòi tẩy chay anh khỏi chương trình Running Man Vietnam mùa 2. Trước lùm xùm, Jack có sự nghiệp đáng ao ước. Jack xuất thân là giáo viên dạy âm nhạc của một trường tiểu học. Sau đó, anh bỏ nghề dạy học rồi gia nhập và hoạt động trong nhóm G5R. Năm 2019, anh bắt đầu được khán giả chú ý nhờ hoạt hit bắt tay với K-ICM như: “Hồng nhan”, “Bạc phận”, “Sóng gió”. Sau khi “chia tay” K-ICM trong ồn ào, Jack vẫn là cái tên hot. Anh đắt show diễn với cát sê được cho là không nhỏ. Ê-kíp Running Man Vietnam từng tiết lộ, để mời Jack tham gia, họ phải bỏ ra số tiền lớn. Bên cạnh đó, Jack còn được coi là "ông hoàng quảng cáo thế hệ mới" khi được nhiều thương hiệu lớn săn đón, mời đóng quảng cáo như đại sứ điện thoại Vivo V20, game PUBG, VieOn, bia Larue. Thu nhập của Jack còn đến từ Youtube. Tài khoản Youtube của nam ca sĩ có 5,7 triệu tài khoản theo dõi. Trên kênh này, các MV của Jack đạt hàng chục triệu đến trăm triệu lượt xem như “Hoa hải đường” (183 triệu lượt xem), “Đom đóm” (118 triệu lượt xem), “Là một thằng con trai” (162 triệu lượt xem). Nhiều người cho rằng số tiền Jack kiếm được Youtube không hề nhỏ. Từ năm 2019 đến nay, Jack đoạt không ít giải thưởng. Cụ thể, năm 2019, anh cùng K-ICM nhận giải thưởng Best new asian artist Vietnam (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam) tại lễ trao giải Mnet Asian Music Award - MAMA 2019, Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh 2019. Ảnh: Zing Năm 2020, Jack đoạt các giải: Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) tại MTV EMAs, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích nhất tại Zing Music Awards, Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng, Best Music Video (Video âm nhạc hay nhất) tại Truyền hình châu Á (ATA lần thứ 25), Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn sóng xanh. Ảnh: Lao động Lượng fan của Jack rất đông đảo. Một trong những nhóm fan của nam ca sĩ trên Youtube có lượng thành viên lên đến 221 nghìn. Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack -K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

