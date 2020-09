Huyền My “hút mắt” cánh mày râu với váy áo khoét cổ sâu

Sau 6 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Nhan sắc xinh đẹp giúp Á hậu Huyền My lọt top 100 đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang TC Candler bình chọn. Chân dài sinh năm 1995 sở hữu phong cách thời trang trẻ trung và gợi cảm. Đặc biệt, Huyền My chuộng những bộ đầm khoét cổ sâu táo bạo tôn lên vòng một căng đầy. Chiếc áo khoét cổ rộng làm tôn lên thềm ngực trắng nõn nà của người đẹp.Vẻ đẹp gợi cảm của Á hậu Huyền My hút mắt cánh mày râu. Những thiết kế khoe vai trần gợi cảm, xẻ tà cao cũng thường được nàng Á hậu lựa chọn. Chiếc đầm lệch vai đem lại vẻ đẹp kiêu sa cho mỹ nhân Hà thành. Á hậu Huyền My sở hữu gương mặt thanh tú, đẹp hoàn hảo không góc chết. Xinh đẹp, sống giàu sang, thế nhưng Huyền My lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24:

