Huyền My - Phương Oanh vướng tin đồn cạch mặt: Ai gợi cảm hơn?

Trước tin đồn nghỉ chơi, Huyền My và Phương Oanh đều chọn cách giữ im lặng. Huyền My sinh năm 1995, kém Phương Oanh đến 6 tuổi. Theo Huyền My, cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Huyền My và Phương Oanh đều có vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Kém Phương Oanh đến 6 tuổi, Huyền My trông trẻ trung hơn đàn chị. Huyền My từng vướng nghi vấn dao kéo nhưng phủ nhận điều này trong khi đó Phương Oanh thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt. Phương Oanh từng thử sức với cuộc thi "Nữ hoàng Trang sức" nhưng không đoạt bất kỳ giải thưởng nào. Huyền My lại là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Phương Oanh chọn con đường diễn xuất sau thời gian làm người mẫu. Huyền My hiện tại theo đuổi công việc người mẫu, làm MC. Phương Oanh và Huyền My thân thiết trong khoảng 2 năm trở lại đây. Cặp chị em từng dính như sam tại các sự kiện. Phương Oanh và Huyền My cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet Ngày Phương Oanh công khai bạn trai, Huyền My đòi "đánh ghen": "Người đàn ông xen vào tình cảm chị em tôi xê ra!". Ảnh: Đời sống pháp luật Gần đây, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau cũng như trò chuyện trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt Mời quý độc giả xem video "Cùng VTV Kết Nối tìm hiểu phim Lựa chọn số phận". Nguồn VTV

