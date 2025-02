“Thiên tài diễn xuất” Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25

Kim Sae Ron được phát hiện qua đời vào chiều ngày 16/2 tại nhà riêng. Hiện tại, các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên. Ảnh: Instagram Kim Sae Ron. Diễn xuất của Kim Sae Ron lúc sinh thời được đánh giá cao. Ảnh: VOV. Năm 2009, khi 9 tuổi, Kim Sae Ron đóng phim A brand new life. Với vai diễn đầu tay, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Đẹp. Năm 2010, Kim Sae Ron góp mặt trong phim The man from nowhere, đóng cùng Won Bin. Ảnh: Đẹp. Năm 2014, tham gia phim A girl at my door, Kim Sae Ron đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở Blue Dragon Film Awards lần thứ 35 và Golden Cinematography Awards. Ảnh: Đẹp. Kim Sae Ron còn đóng phim Mirror of the witch, Snow road, The queen's classroom. Ảnh: Đẹp.Sự nghiệp của Kim Sae Ron lao đao khi cô say xỉn, lái xe đâm vào trạm biến áp rồi bỏ chạy vào tháng 5/2022. Trong phiên tòa vào tháng 5/2023, nữ diễn viên bị tuyên phạt 20 triệu won. Ảnh: VTV. Sau lùm xùm, để mưu sinh, Kim Sae Ron làm các công việc bán thời gian. Ảnh: Tiền Phong. Trước khi qua đời, Kim Sae Ron được cho là đã đổi tên thành Kim Ah Im, lên kế hoạch quay lại showbiz. Ảnh: Saostar. Xem video: "Xót xa hình ảnh Moonbin nhảy See tình trước khi qua đời".

