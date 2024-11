Hôn nhân viên mãn của Diễm My 9x và chồng doanh nhân

Diễm My 9x vừa xác nhận mang bầu con đầu lòng sau thời gian dài giữ kín. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng nữ diễn viên mang thai. Tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 6 năm hẹn hò. Vợ chồng Diễm My tình tứ trong đám cưới hoành tráng. Cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng sau khi kết hôn. Vợ chồng Diễm My có nhiều chuyến du lịch nước ngoài sau đám cưới. Ngày còn hẹn hò, cả hai cũng thường xuyên đi du lịch. Nữ diễn viên phim Tình yêu và tham vọng dành thời gian vun đắp hôn nhân cùng Vinh Nguyễn thay vì chỉ biết đến công việc như trước. Diễm My có chồng đồng hành trong công việc, cuộc sống, san sẻ những niềm vui nỗi buồn. Diễm My chia sẻ trên Đẹp, dù kết hôn, cô vẫn tự do được làm những điều mà bản thân thích. Nữ diễn viên cho rằng đây là một trong những may mắn lớn của cô. Cuộc sống của Diễm My luôn ngập tràn hạnh phúc. Gần đây, khi Vinh Nguyễn đón tuổi mới, Diễm My dành lời ngọt ngào cho chồng: "Chúc mừng sinh nhật người chồng tuyệt vời của em. Mong rằng tuổi mới sẽ mang lại cho anh nhiều hạnh phúc và niềm vui như anh mang đến trong cuộc sống của em mỗi ngày. Em yêu anh". Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FB Diễm My

Diễm My 9x vừa xác nhận mang bầu con đầu lòng sau thời gian dài giữ kín. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng nữ diễn viên mang thai. Tháng 12/2023, Diễm My 9x lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 6 năm hẹn hò. Vợ chồng Diễm My tình tứ trong đám cưới hoành tráng. Cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng sau khi kết hôn. Vợ chồng Diễm My có nhiều chuyến du lịch nước ngoài sau đám cưới. Ngày còn hẹn hò, cả hai cũng thường xuyên đi du lịch. Nữ diễn viên phim Tình yêu và tham vọng dành thời gian vun đắp hôn nhân cùng Vinh Nguyễn thay vì chỉ biết đến công việc như trước. Diễm My có chồng đồng hành trong công việc, cuộc sống, san sẻ những niềm vui nỗi buồn. Diễm My chia sẻ trên Đẹp, dù kết hôn, cô vẫn tự do được làm những điều mà bản thân thích. Nữ diễn viên cho rằng đây là một trong những may mắn lớn của cô. Cuộc sống của Diễm My luôn ngập tràn hạnh phúc. Gần đây, khi Vinh Nguyễn đón tuổi mới, Diễm My dành lời ngọt ngào cho chồng: "Chúc mừng sinh nhật người chồng tuyệt vời của em. Mong rằng tuổi mới sẽ mang lại cho anh nhiều hạnh phúc và niềm vui như anh mang đến trong cuộc sống của em mỗi ngày. Em yêu anh". Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FB Diễm My