Hôn nhân của hai ca sĩ tuổi Tỵ Thu Minh - Trần Thu Hà

Doanh nhân người Hà Lan Otto mất một năm để chinh phục trái tim Thu Minh. Nhận lời câu hồn mỗi ngày, Thu Minh quyết định đồng ý sau khi thử lòng Otto. Cô nói dối có con riêng ở Mỹ. Ảnh: FB Thu Minh. “Anh nhìn tôi một hồi rồi rớt nước mắt bảo: "Ngày mai, anh sẽ đặt vé máy bay sang bên Mỹ để đón bé về, không thể để con em cho người khác trông và sống xa như vậy được. Về đây, nó sẽ là con của mình và anh sẽ chăm sóc mẹ con em đàng hoàng", Thu Minh chia sẻ trên Znews. Ảnh: FB Thu Minh. Đám cưới của Thu Minh và doanh nhân Otto diễn ra năm 2012 tại tòa nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Sau khi kết hôn, doanh nhân Otto vẫn chiều chuộng Thu Minh. Ảnh: FB Thu Minh. Không chỉ mạnh tay chi tiền mua quà tặng Thu Minh, doanh nhân Otto còn luôn có những hành động tình cảm dành cho vợ khiến nhiều người phải ghen tỵ như bế bổng vợ, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Ảnh: FB Thu Minh. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Minh nói cô là người vợ may mắn. Nữ ca sĩ chăm sóc chồng Tây tận tình. Từ năm 2020, để hỗ trợ Otto kinh doanh, Thu Minh sang Singapore cùng chồng con. Vợ chồng Thu Minh chưa bao giờ động vào điện thoại hay tò mò về những cuộc gọi riêng của nhau bởi cả hai luôn tin tưởng nhau. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh từng muốn sinh con thứ hai vì bé Gấu đã lớn. Tuy nhiên, chồng Thu Minh sợ cha già con cọc. "Anh nói rằng khi Gấu 23 tuổi thì anh đã 82 tuổi. Lúc đó con mình nó vào đời, sẽ có những vấp ngã và cần mình ở đó để chia sẻ, đồng hành. Anh ấy sợ anh không làm được điều đó, anh không an tâm. Anh ấy không muốn có thêm đứa nữa, với anh như thế là đủ", nữ ca sĩ chia sẻ trên Thời Đại Plus. Ảnh: FB Thu Minh. Bằng tuổi Thu Minh, diva Trần Thu Hà quen biết, yêu và kết hôn với nhạc sĩ Bình Đoàn chỉ trong vòng 3 tháng. Ảnh: Khám Phá. Trong cuộc phỏng với Người Đưa Tin, Trần Thu Hà cho biết, cô thấy bản thân rất may mắn khi gặp được Bình Đoàn. “Trải qua nhiều tình yêu nhưng không thấy đâu để có thể yên tâm và đỗ bến được, nhưng khi gặp chồng mình, thì mình thấy một cảm giác yên tâm mà không có sự lo lắng nào”, nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Trần Thu Hà. Trần Thu Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng con. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô hiếm khi trải lòng về hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: FB Trần Thu Hà. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Arttimes: "Chẳng phải ai cũng cần giữ một phần đời cho bản thân sao? Cái gì cũng phơi ra hết thì chán chết! Con người chỉ thú vị khi luôn là một ẩn số. Cuộc sống mỗi ngày của Hà cũng là một ẩn số". Ảnh: FB Trần Thu Hà. Xem video: "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FB Thu Minh

Doanh nhân người Hà Lan Otto mất một năm để chinh phục trái tim Thu Minh. Nhận lời câu hồn mỗi ngày, Thu Minh quyết định đồng ý sau khi thử lòng Otto. Cô nói dối có con riêng ở Mỹ. Ảnh: FB Thu Minh. “Anh nhìn tôi một hồi rồi rớt nước mắt bảo: "Ngày mai, anh sẽ đặt vé máy bay sang bên Mỹ để đón bé về, không thể để con em cho người khác trông và sống xa như vậy được. Về đây, nó sẽ là con của mình và anh sẽ chăm sóc mẹ con em đàng hoàng", Thu Minh chia sẻ trên Znews. Ảnh: FB Thu Minh. Đám cưới của Thu Minh và doanh nhân Otto diễn ra năm 2012 tại tòa nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Sau khi kết hôn, doanh nhân Otto vẫn chiều chuộng Thu Minh. Ảnh: FB Thu Minh. Không chỉ mạnh tay chi tiền mua quà tặng Thu Minh, doanh nhân Otto còn luôn có những hành động tình cảm dành cho vợ khiến nhiều người phải ghen tỵ như bế bổng vợ, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Ảnh: FB Thu Minh. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Minh nói cô là người vợ may mắn. Nữ ca sĩ chăm sóc chồng Tây tận tình. Từ năm 2020, để hỗ trợ Otto kinh doanh, Thu Minh sang Singapore cùng chồng con. Vợ chồng Thu Minh chưa bao giờ động vào điện thoại hay tò mò về những cuộc gọi riêng của nhau bởi cả hai luôn tin tưởng nhau. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh từng muốn sinh con thứ hai vì bé Gấu đã lớn. Tuy nhiên, chồng Thu Minh sợ cha già con cọc. "Anh nói rằng khi Gấu 23 tuổi thì anh đã 82 tuổi. Lúc đó con mình nó vào đời, sẽ có những vấp ngã và cần mình ở đó để chia sẻ, đồng hành. Anh ấy sợ anh không làm được điều đó, anh không an tâm. Anh ấy không muốn có thêm đứa nữa, với anh như thế là đủ", nữ ca sĩ chia sẻ trên Thời Đại Plus. Ảnh: FB Thu Minh. Bằng tuổi Thu Minh, diva Trần Thu Hà quen biết, yêu và kết hôn với nhạc sĩ Bình Đoàn chỉ trong vòng 3 tháng. Ảnh: Khám Phá. Trong cuộc phỏng với Người Đưa Tin, Trần Thu Hà cho biết, cô thấy bản thân rất may mắn khi gặp được Bình Đoàn. “Trải qua nhiều tình yêu nhưng không thấy đâu để có thể yên tâm và đỗ bến được, nhưng khi gặp chồng mình, thì mình thấy một cảm giác yên tâm mà không có sự lo lắng nào”, nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: FB Trần Thu Hà. Trần Thu Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh bên chồng con. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô hiếm khi trải lòng về hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: FB Trần Thu Hà. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Arttimes: "Chẳng phải ai cũng cần giữ một phần đời cho bản thân sao? Cái gì cũng phơi ra hết thì chán chết! Con người chỉ thú vị khi luôn là một ẩn số. Cuộc sống mỗi ngày của Hà cũng là một ẩn số". Ảnh: FB Trần Thu Hà. Xem video: "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FB Thu Minh