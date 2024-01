Hơn 8 tuổi, Lệ Quyên vẫn nuột nà, gợi cảm không thua Trang Pháp

Lệ Quyên (trái) sinh năm 1981, hơn Trang Pháp 8 tuổi. Ngoài ra, Lệ Quyên là bà mẹ một con còn Trang Pháp vẫn son rỗi. Lệ Quyên quyến rũ không kém cạnh Trang Pháp. Lệ Quyên và Trang Pháp đọ vẻ gợi cảm ở đời thường. Ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên cho biết vì sao giữ được vóc dáng thon gọn: "Tạng người cũng là một phần nhưng do giữ mình ạ. Mình biết sau cái tuổi 40 nó như thế nào rồi đấy". Nữ ca sĩ không ăn quá nhiều mà chỉ ăn vừa đủ để giữ vóc dáng. Lệ Quyên sở hữu body nuột nà, bảo sao bạn trai kém 12 tuổi mê mẩn. Lệ Quyên gợi cảm, trẻ trung bên Lâm Bảo Châu. Trang Pháp chia sẻ, cô may mắn vì chưa bao giờ phải ăn kiêng để giữ vóc dáng chuẩn. "Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đến ăn kiêng. Chỉ có thời gian lúc 11, 12 tuổi lúc ở bên Pháp do ăn nhiều bơ sữa quá nên tôi bị tăng cân đột biến. Nhưng vì lúc đó còn trẻ con nên tôi cũng không để ý nhiều, cho đến khi về Việt Nam tôi bắt đầu tụt cân dần đều và giờ chỉ còn 46 kg. Thậm chí có thời gian, tôi còn muốn béo lên "có da có thịt" một tí nhưng rất khó", VTV dẫn lời Trang Pháp. Nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh gợi cảm vừa đủ. Trang Pháp trẻ trung ở đời thường. Cô kín tiếng về chuyện tình cảm sau khi chia tay nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên và Trang Pháp từng chung đội. Mới đây, rộ tin đồn cả hai bất hòa. Cụ thể, khi đăng tải lời cảm ơn ê-kíp hỗ trợ trong Công diễn 5 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lệ Quyên nhận được một bình luận đề cập đến Trang Pháp của một tài khoản. Cô phản hồi: "Ơ như nào, sao tự nhiên lại lôi ai đó vô đây?". Theo Phụ Nữ Mới, Lệ Quyên và Trang Pháp đều từ chối đưa ra phản hồi về các đồn đoán. Xem video: "Lệ Quyên nổi cơn thịnh nộ, mắng anti-fan.

