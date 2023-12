Soi mối quan hệ giữa Diễm My 9X và mẹ chồng

Diễm My 9X từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với mẹ của doanh nhân Vinh Nguyễn. Ảnh: Vietnamnet. Trong cuộc phỏng vấn với Zing năm 2021, Diễm My cho biết, đợt dịch tháng 4/2021, chung cư bị phong tỏa, cô sợ ở một mình nên đã chuyển đến nhà bạn trai. "Ba mẹ anh ấy yêu thương tôi. Mẹ anh còn nấu nhiều món ngon cho tôi", Diễm My chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Theo Vietnamnet, Diễm My chia sẻ, mẹ của Vinh Nguyễn thích học những khóa tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. "Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu, giống như mẹ ruột", cô kể. Ảnh: FBNV. Diễm My đổi cách xưng hô với bố mẹ Vinh Nguyễn từ bác sang bố mẹ từ lâu. Ảnh: Đời Sống Và Pháp Luật. Trong lễ ăn hỏi vừa qua, mẹ chồng của Diễm My luôn dành cho con dâu những cử chỉ tình cảm. Ảnh: FBNV. "Mẹ đưa con về nhà nhé", mẹ chồng của Diễm My nói với con dâu. Ảnh: FBNV.Bố mẹ chồng Diễm My tặng nhà tân hôn cho hai con. Ảnh: Saostar. Đám cưới của Diễm My sẽ diễn ra vào ngày 21/12. Ảnh: FBNV. Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng cô cùng bạn bè sẽ có một tiết mục vui trong đám cưới. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

