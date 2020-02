Hoàng Touliver có gì khiến Tóc Tiên mê mệt dù từng bị cấm cản?

Mới đây, rộ tin đồn Tóc Tiên - Hoàng Touliver tổ chức đám cưới tại Đà Lạt trong tháng 2. Tuy nhiên, phía cặp đôi phủ nhận tin đồn này. Tính đến nay, chuyện tình Tóc Tiên - Hoàng Touliver kéo dài được 5 năm. Trong đó, 4 năm đầu hẹn hò, cả hai không thừa nhận chuyện tình cảm. Xét về nhan sắc, một số khán giả cho rằng Tóc Tiên và Hoàng Touliver khá chênh lệch. Ảnh: Thể thao văn hóa Không điển trai như soái ca nhưng Hoàng Touliver lại được lòng fan của Tóc Tiên bởi tài năng.Bạn trai của Tóc Tiên học dương cầm trong nhiều năm nhưng lại đam mê nhạc hiện đại, thích phối khí. Quyết định trở thành một nhà sản xuất hàng đầu thay vì nghệ sĩ dương cầm của Hoàng Touliver không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Hoàng Touliver học phối khí bằng việc tự dịch những tài liệu tiếng Anh bởi thời đó, Internet, Youtube, Google chưa phát triển như hiện nay. Năm 2007, bạn trai của Tóc Tiên bắt đầu bước chân vào con đường hoà âm phối khí và dần trở thành DJ và nhà sản xuất âm nhạc trẻ hàng đầu. Các bản beat nổi tiếng của Hoàng Touliver gồm "Tell me why", "Hoa sữa", "Ngày mai", "Destiny", "Mr. Right". Hoàng Touliver được xem là "phù thủy âm nhạc" khi đã tạo ra rất nhiều bản hit cho các nghệ sĩ Việt. Anh từng hợp tác với BigDaddy, Emily, Lil Knight, Justatee, Hồ Ngọc Hà, Isaac, nhóm 365, Thảo Trang, Min. Tóc Tiên từng tâm sự, Hoàng Touliver là người mang đến cho cô nhiều ý tưởng, cảm hứng âm nhạc. Ảnh: Thể thao văn hóa Một trong những lý do Tóc Tiên mê mệt Hoàng Touliver có lẽ là bởi tài năng của anh. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem video "Tóc Tiên gợi cảm hay nổi loạn?". Nguồn VTC

Mới đây, rộ tin đồn Tóc Tiên - Hoàng Touliver tổ chức đám cưới tại Đà Lạt trong tháng 2. Tuy nhiên, phía cặp đôi phủ nhận tin đồn này. Tính đến nay, chuyện tình Tóc Tiên - Hoàng Touliver kéo dài được 5 năm. Trong đó, 4 năm đầu hẹn hò, cả hai không thừa nhận chuyện tình cảm. Xét về nhan sắc, một số khán giả cho rằng Tóc Tiên và Hoàng Touliver khá chênh lệch. Ảnh: Thể thao văn hóa Không điển trai như soái ca nhưng Hoàng Touliver lại được lòng fan của Tóc Tiên bởi tài năng. Bạn trai của Tóc Tiên học dương cầm trong nhiều năm nhưng lại đam mê nhạc hiện đại, thích phối khí. Quyết định trở thành một nhà sản xuất hàng đầu thay vì nghệ sĩ dương cầm của Hoàng Touliver không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Hoàng Touliver học phối khí bằng việc tự dịch những tài liệu tiếng Anh bởi thời đó, Internet, Youtube, Google chưa phát triển như hiện nay. Năm 2007, bạn trai của Tóc Tiên bắt đầu bước chân vào con đường hoà âm phối khí và dần trở thành DJ và nhà sản xuất âm nhạc trẻ hàng đầu. Các bản beat nổi tiếng của Hoàng Touliver gồm "Tell me why", "Hoa sữa", "Ngày mai", "Destiny", "Mr. Right". Hoàng Touliver được xem là "phù thủy âm nhạc" khi đã tạo ra rất nhiều bản hit cho các nghệ sĩ Việt. Anh từng hợp tác với BigDaddy, Emily, Lil Knight, Justatee, Hồ Ngọc Hà, Isaac, nhóm 365, Thảo Trang, Min. Tóc Tiên từng tâm sự, Hoàng Touliver là người mang đến cho cô nhiều ý tưởng, cảm hứng âm nhạc. Ảnh: Thể thao văn hóa Một trong những lý do Tóc Tiên mê mệt Hoàng Touliver có lẽ là bởi tài năng của anh. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem video "Tóc Tiên gợi cảm hay nổi loạn?". Nguồn VTC