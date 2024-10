Hoàng Thùy Linh tái xuất sau tin đồn sinh con

Trưa 24/10, Hoàng Thùy Linh tái xuất sau thời gian dài gần như vắng bóng trên mạng xã hội. Cô chia sẻ một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân, thông báo sẽ sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ảnh chụp màn hình Xuất hiện trong video này, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh diện váy trễ vai màu tím nổi bật, để mái tóc dài đen suôn mượt và lộ rõ vóc dáng gầy gò hơn so với trước đây. Cô nàng cũng lộ rõ tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Ảnh chụp màn hình Trong video, Hoàng Thùy Linh giới thiệu album Vietnamese Concert The Album, ấn phẩm gồm 18 ca khúc đã được trình diễn trong Vietnamese Concert diễn ra cuối năm 2023 của nữ ca sĩ. Cuối video, cô nhắn nhủ: "Cùng nghe nhạc và luôn mạnh khỏe, bình an. Linh yêu tất cả các bạn!". Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Lần gần đây nhất Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện ở chốn đông người vào khoảng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Lúc này nữ ca sĩ vẫn tham gia một số sự kiện, lễ trao giải nhưng lại diện trang phục rộng rãi, che kín vóc dáng. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Vào tháng 8/2024, thông tin nữ ca sĩ sinh đôi được đăng rầm rộ trên mạng xã hội. Theo một số nguồn tin, hai con là "trái ngọt" từ cuộc tình của cô với rapper nổi tiếng Đen Vâu. Tuy nhiên, người trong cuộc giữ im lặng, không phản hồi về các tin đồn. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trong khoảng thời gian vướng tin đồn, nữ ca sĩ được cho là đã ăn hỏi rồi được bắt gặp về cùng nhà với rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Sau thời gian dài "đóng băng" các nền tảng mạng xã hội, việc Hoàng Thuỳ Linh tái xuất với diện mạo xinh đẹp, body thon gọn mới đây càng khiến dân mạng quan tâm. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trên trang cá nhân, trước khi đăng video thông báo phát hành album, Hoàng Thùy Linh gần như không cập nhật hình ảnh mới, số lượng bài đăng cũng thưa thớt. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu vẫn giữ im lặng. Đen Vâu chăm chỉ biểu diễn, còn giờ Hoàng Thuỳ Linh mới rục rịch quay trở lại giới showbiz. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trước đó, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từng kết hợp trong nhiều MV gây tiếng vang như: Gieo quẻ, Làm gì phải hốt, Miền đất hứa. Cả hai dành những lời tốt đẹp để nói về nhau, tuy nhiên chưa từng xác nhận thông tin về chuyện hẹn hò. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ LinhXem MV Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh

Trưa 24/10, Hoàng Thùy Linh tái xuất sau thời gian dài gần như vắng bóng trên mạng xã hội. Cô chia sẻ một đoạn clip ngắn trên trang cá nhân, thông báo sẽ sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ảnh chụp màn hình Xuất hiện trong video này, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh diện váy trễ vai màu tím nổi bật, để mái tóc dài đen suôn mượt và lộ rõ vóc dáng gầy gò hơn so với trước đây. Cô nàng cũng lộ rõ tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Ảnh chụp màn hình Trong video, Hoàng Thùy Linh giới thiệu album Vietnamese Concert The Album, ấn phẩm gồm 18 ca khúc đã được trình diễn trong Vietnamese Concert diễn ra cuối năm 2023 của nữ ca sĩ. Cuối video, cô nhắn nhủ: "Cùng nghe nhạc và luôn mạnh khỏe, bình an. Linh yêu tất cả các bạn!". Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Lần gần đây nhất Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện ở chốn đông người vào khoảng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Lúc này nữ ca sĩ vẫn tham gia một số sự kiện, lễ trao giải nhưng lại diện trang phục rộng rãi, che kín vóc dáng. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Vào tháng 8/2024, thông tin nữ ca sĩ sinh đôi được đăng rầm rộ trên mạng xã hội. Theo một số nguồn tin, hai con là "trái ngọt" từ cuộc tình của cô với rapper nổi tiếng Đen Vâu. Tuy nhiên, người trong cuộc giữ im lặng, không phản hồi về các tin đồn. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trong khoảng thời gian vướng tin đồn, nữ ca sĩ được cho là đã ăn hỏi rồi được bắt gặp về cùng nhà với rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Sau thời gian dài "đóng băng" các nền tảng mạng xã hội, việc Hoàng Thuỳ Linh tái xuất với diện mạo xinh đẹp, body thon gọn mới đây càng khiến dân mạng quan tâm. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trên trang cá nhân, trước khi đăng video thông báo phát hành album, Hoàng Thùy Linh gần như không cập nhật hình ảnh mới, số lượng bài đăng cũng thưa thớt. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Đến thời điểm hiện tại, cả Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu vẫn giữ im lặng. Đen Vâu chăm chỉ biểu diễn, còn giờ Hoàng Thuỳ Linh mới rục rịch quay trở lại giới showbiz. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Trước đó, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từng kết hợp trong nhiều MV gây tiếng vang như: Gieo quẻ, Làm gì phải hốt, Miền đất hứa. Cả hai dành những lời tốt đẹp để nói về nhau, tuy nhiên chưa từng xác nhận thông tin về chuyện hẹn hò. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh Xem MV Gieo quẻ của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh