Hoàng Thùy hóa thân cô dâu, Thuỳ Tiên xuất hiện với layout nhẹ nhàng

Tin tức sao Việt 1/8: Hoàng Thùy hóa thân cô dâu trong BST mới của NTK Chung Thanh Phong. Ảnh: FB Hoang Thuy Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện với layout nhẹ nhàng. Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên Diễn viên Lương Thanh xinh đẹp khi đi du lịch. Ảnh: FB Lương Thanh Diễn viên Đào Hoàng Yến diện bikini nóng bỏng, cô chia sẻ: "Chạy trốn thành phố ồn ào, đến biển để nạp đầy vitamin SEA và vitamin ME (mê biển)". Ảnh: FB Đào Hoàng Yến Diễn viên Quỳnh Nga khoe "giao diện" mới. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Người mẫu Hồng Quế tạo dáng trên sân golf. Ảnh: FB Trịnh Hồng Quế Người đẹp Doãn Hải My nhẹ nhàng trên phố. Ảnh: FB Doan Hai My Diễn viên Thuỳ Anh diện bikini táo bạo khi đến Phú Yên. Ảnh: FB Thuỳ Anh NSƯT Chiều Xuân mặc áo dài nhẹ nhàng trên phố cổ Hội An. Ảnh: FB Nguyễn Thị Chiều Xuân Lệ Quyên chia sẻ về con trai: "Điều cao quý nhất mẹ dành cho con là sự nghiêm khắc. Đại lâm mộc của mẹ". Ảnh: FB Lệ Quyên Thuý Ngân đăng trạng thái: "Một cuộc đời rất ngắn, đừng hoang phí cho những nỗi buồn. Một cuộc đời cũng rất dài, nhưng không bao giờ là đủ cho những người chúng ta yêu thương". Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân Ca sĩ Thu Thuỷ kỷ niệm ngày yêu. Ảnh: FB Nguyễn Thu ThuỷXem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Thái Lan". Nguồn Sen Vàng

