Hoài Linh phẫn nộ vì bị xuyên tạc nổi tiếng nhờ đeo nhẫn phong thủy

Nam nghệ sĩ bức xúc khi bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh, dựng chuyện để bán nhẫn phong thủy. "Nếu các bạn còn dùng hình ảnh tôi để kinh doanh theo cách này thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp", Hoài Linh bày tỏ.

Hoài Linh phẫn nộ muốn "pháp luật can thiệp" vì bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để bán nhẫn. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh chụp màn hình một trang mạng lợi dụng hình ảnh của anh trong cuộc trò chuyện với một nữ MC và dựng chuyện để quảng cáo sản phẩm. Cụ thể, theo trang mạng này, nam nghệ sĩ nổi tiếng đã phải mưu sinh nhiều nghề và những gì Hoài Linh đạt được như ngày hôm nay đều nhờ vào đeo chiếc nhẫn phong thủy khiến anh bức xúc. "Nếu các bạn muốn truyền bá về đạo, hoặc kinh doanh thì các bạn nên có cái tâm nhé. Tại sao lại dựng lên bài phỏng vấn tôi vô duyên như vậy? Con người dù nghèo hay giàu đều do mình và may mắn của bề trên ban cho chứ không phải từ chiếc nhẫn. Các bạn ghi lúc tôi còn bôn ba vất vả thì lấy tiền đâu ra để mua nhẫn?



Các bạn nên suy nghĩ lại cách kinh doanh của mình, có luật pháp đấy nhé và về đạo thì có nhân quả báo ứng. Lời thật mất lòng, mong quý vị thông cảm. Cuộc sống mình có tốt hay không là do gia tiên của mình có phúc báu hay không chứ không phải do 1 chiếc nhẫn. Nếu các bạn còn dùng hình ảnh tôi để kinh doanh theo cách này thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp đấy" - Nghệ sĩ Hoài Linh phẫn nộ.

Nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định, toàn bộ câu hỏi và câu trả lời để tên Hoài Linh đều không có thật.

Ngoài lần Hoài Linh bị lợi dụng hình ảnh này, nam nghệ sĩ từng không ít lần bị đăng tin qua đời khiến anh mệt mỏi: "Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài". "Tối nay gặp bà con, khán giả An Nhơn, Bình Định nhé. Em nằm đọc tin nhắn mọi người gửi cho em đây. Ăn rồi cứ báo tui chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình đi nha. Còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu, tôi xem như mình làm từ thiện...Hoan hỉ, hoan hỉ. Nhớ viết đúng chính tả rồi làm báo nha bạn 'trút' chứ không phải 'chút' đâu” - Hoài Linh dí dỏm chia sẻ trên fanpage trước đó.

Trước danh hài Hoài Linh , vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng từng bị một hàng spa ở TP. HCM tự ý ghép hình ảnh vào một bài phỏng vấn bịa đặt bà xã Thu Hương để giới thiệu sản phẩm thuốc xịt chống ngủ ngáy. Ngọc Trinh cũng từng bị sử dụng quảng cáo dịch vụ massage trái phép ở Dubai. Hoa hậu Kỳ Duyên thậm chí còn bị lấy hình ảnh tung lên trang web đen cùng lời quảng cáo tổn hại đến nhân phẩm...

