Hoa hậu Thùy Dung giờ ra sao sau 13 năm đăng quang?

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Dung viết: "Không hiểu sao về Việt Nam mình thấy không khí khó thở hơn ở Mỹ". Phát ngôn của người đẹp nhanh chóng gây tranh cãi trái chiều, bị "ném đá". Nhiều cư dân mạng cho rằng Thùy Dung “sính ngoại”. Ảnh: Vietnamnet Giữa ồn ào phát ngôn, Thùy Dung đáp trả những ý kiến chỉ trích: “Hãy nhớ rằng những gì các bạn trao đi: Ghen ghét, đố kỵ, thù hận, nói xấu… sẽ là chính những gì các bạn nhận lại. Tôi sẽ chỉ trao đi yêu thương và không ngừng tiếp tục trao đi yêu thương đến tất cả, cho tất cả… Các bạn có thể thích hoặc ghét 1 ai đó nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi và tôi cũng không hoan nghênh các bạn có những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực như vậy vì các bạn sẽ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng bởi chính các cảm xúc tiêu cực đó”. Ảnh: Vietnamnet Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Lúc đó, người đẹp 18 tuổi. Khi vừa đoạt vương miện, cô không được đánh giá cao về nhan sắc từ phía công chúng. Đông đảo khán giả nhận xét nhan sắc của Thùy Dung bình thường với khuôn mặt quá khổ. Nàng hoa hậu sinh năm 1990 chỉ được khen chiều cao nổi bật, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to. Ảnh: Gia đình và xã hội Trước những lời chê bai, Thùy Dung bắt đầu chăm chút cho vẻ ngoài hơn. Cô niềng răng để có nụ cười rạng rỡ. Làn da của Thùy Dung cũng ngày càng trắng mịn hơn. Đáng chú ý, những năm gần đây, gương mặt của Thùy Dung bất ngờ thon gọn hơn làm dấy lên nghi vấn cô độn cằm. Ảnh: Dân Việt Năm 2018, Thùy Dung phủ nhận nghi vấn dao kéo. “Không phải mình thành kiến hay ghét gì nhưng khi nào thấy thật sự cần làm mình sẽ làm ngay không chậm trễ”, cô nói. Về lý do khuôn mặt thon gọn hơn sau đăng quang, người đẹp cho hay: "Trong thời gian niềng răng, vì không ăn uống được nhiều, cơ thể gầy đi, xương hàm cũng nhỏ lại nên khuôn mặt trông thon gọn hơn”. Thùy Dung chia sẻ rằng bí quyết trẻ đẹp của cô là tập yoga, gym và ăn uống khoa học, không kiêng cữ. Ảnh: VOV Vào thời điểm đăng quang, ngoài nhan sắc, Thùy Dung không được đông đảo khán giả ủng hộ còn bởi lùm xùm chưa tốt nghiệp THPT, vi phạm quy chế của ban tổ chức cuộc thi và nghi vấn học bạ giả. Theo Zing, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thanh tra tại trường PTTH Quang Trung, nơi Thùy Dung theo học và xác nhận, người đẹp thôi học từ giữa học kỳ 1 năm lớp 12, kết quả học lực của Thùy Dung trong 2 năm lớp 10 và 11 chỉ dừng ở mức trung bình. Còn ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008 thông báo Thùy Dung không vi phạm quy chế bởi thể lệ đã có sự thay đổi. Cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh “có trình độ học vấn PTTH" trở lên thay vì “tốt nghiệp PTTH”. Sau sự cố, Thùy Dung đi học lại và tốt nghiệp vào năm 2009. Ảnh: Người tiêu dùng Lùm xùm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2008 khiến Thùy Dung không thể bật lên tỏa sáng sau khi đăng quang dù người đẹp được mời làm người mẫu tại nhiều sự kiện thời trang. Thùy Dung cho biết, cô hoạt động nghệ thuật chỉ để thỏa niềm đam mê bởi cô có công việc kinh doanh bất động sản mang lại mức thu nhập khá ổn định. Ảnh: Dân Việt Từ năm 2019, Thùy Dung sang Mỹ định cư cùng gia đình nhưng vẫn đi về Việt Nam. Ở Mỹ, người đẹp giúp đỡ gia đình công việc kinh doanh. Ảnh: VOV Thùy Dung khá kín tiếng về chuyện yêu đương. Tuy nhiên, cuối năm 2013, cô vướng ồn ào tình cảm khi bị bắt gặp đi ăn tối với đại gia Nguyễn Đức An. Khi được hỏi về mối quan hệ thân thiết với doanh nhân Đức An, Thùy Dung từ chối trả lời. Ảnh: Zing Thùy Dung chỉ lên tiếng khi bị Ngọc Thúy - vợ cũ của đại gia Đức An tố sử dụng nhiều tài sản đang tranh chấp giữa ông An và Ngọc Thúy. Thùy Dung đính chính rằng cô không làm gì sai và đang ở trong căn hộ nhỏ được mua bằng tiền của mình chứ không lợi dụng tài sản của ông Nguyễn Đức An. Ảnh: Zing Năm 2019, Thùy Dung thông báo đang quen bạn trai người Việt. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, người đẹp cho biết, cả hai bên nhau đã lâu và gia đình hai bên đều ủng hộ. Thùy Dung chia sẻ thêm, nửa kia là người tâm lý, luôn bên cạnh, thấu hiểu và ủng hộ cô. Ảnh: VOV Mời quý độc giả xem clip "Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ bí quyết mặc đẹp". Nguồn: Youtube Elle

