Cuộc sống của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2008 giờ ra sao?

Thùy Dung lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2008 trong tranh cãi bởi số đông khán giả cho rằng cô không xứng đáng, ngoại trừ chiều cao nổi trội 1m78. Ngoài ra, cô còn bị phản đối vì lộ bằng chứng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, bỏ học từ năm lớp 12, cùng nghi vấn làm giả học bạ. Cuối cùng, Thuỳ Dung buộc phải trở lại trường để học nốt cấp 3. Lùm xùm ngôi Hoa hậu Việt Nam 2008 khiến Thùy Dung không thể bật lên tỏa sáng sau khi đăng quang như các hoa hậu khác dù cô được mời tham gia nhiều sự kiện thời trang, xuất hiện trên sàn catwalk ở vị trí vedette. Có lẽ vì thế mà Thùy Dung không chọn showbiz để dấn thân như các hoa hậu, á hậu, mà sống khá khép kín. “Người ta nhận xét tôi an toàn là đúng đấy! Ngay chính bản thân tôi cũng tự thấy mình nhạt. Nhưng, tính tôi vốn thích cuộc sống êm ả, ghét sự ồn ào, xô bồ, không thích xuất hiện chỗ đông người. Tôi cảm thấy hơi bất tiện, thiếu tự nhiên khi đi tới đâu cũng có người để ý, soi mói”. Về tình cảm, Thùy Dung là người khá kín tiếng tuy nhiên cô từng bị vướng thị phi vào năm 2014 khi bị bắt gặp đi ăn tối với đại gia Nguyễn Đức An. Mặc dù khi đó Nguyễn Đức An đã ly hôn với vợ, người mẫu Ngọc Thúy (phải) được 3 năm nhưng cả hai vẫn tranh chấp tài sản với nhau nên Thùy Dung đã bị Ngọc Thúy dằn mặt trên mạng xã hội. Thùy Dung bị vợ cũ của Nguyễn Đức An tố sử dụng nhiều tài sản đang tranh chấp giữa ông An và Ngọc Thúy. Ngay sau đó Thùy Dung đã lên tiếng đính chính rằng mình không làm gì sai và đang ở trong căn hộ nhỏ được mua bằng tiền của mình chứ không lợi dụng tài sản của ông Nguyễn Đức An. Ở tuổi 30, Thùy Dung đang sống một cuộc sống an yên, không màng showbiz, tập trung cho công việc kinh doanh thời trang. Hiện Hoa hậu Việt Nam 2008 đã sang Mỹ định cư và có bạn trai. Hai người quen nhau được vài năm và đã tính tới đám cưới. Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 thuộc về người đẹp Phan Hoàng Minh Thư. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1988 cũng không được mọi người đánh giá cao nhan sắc bởi chỉ sở hữu chiều 1m68 và số đo 84-62-89. Sau cuộc thi hoa hậu, Minh Thư tiếp tục theo học ở Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM và cuộc sống khá khó khăn. Sau 4 năm ở ẩn, năm 2012, Minh Thư trở lại showbiz với vai trò người mẫu nhưng không thành công. Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 cho biết trong thời gian im hơi lặng tiếng, cô trải qua cuộc sống khó khăn vì người thân lâm bệnh nặng. Minh Thư trở lại làng mẫu để mong có thu nhập tốt hơn nhưng không thành danh. Cô trở thành một trong những á hậu có sự nghiệp lận đận nhất showbiz. Có thời gian Minh Thư còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh online, phụ giúp gia đình bán mứt ở quê. Thời gian gần đây, Minh Thư không xuất hiện ở showbiz nữa, thông tin đời tư của á hậu cũng ít người biết vì cô hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội. Thụy Vân đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Ngoài ra cô còn đoạt giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Rời khỏi cuộc thi, Á hậu Thụy Vân không tham gia showbiz như nhiều người tưởng mà thử sức trong lĩnh vực truyền hình. Cô trở thành MC, BTV của Đài Truyền hình Việt Nam và là gương mặt quen thuộc của chương trình Bản tin tài chính tiêu dùng, Chuyển động 24h. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Thụy Vân rất kín tiếng chuyện riêng tư. Tháng 11/2010 cô kết hôn với doanh nhân Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Tuy nhiên, tất cả hình ảnh lễ cưới, cuộc sống sau hôn nhân của Thụy Vân đều được cô giấu kín ngoại trừ hình ảnh con trai Tony của hai vợ chồng. Xem video "Thụy Vân xem lại lần đầu dẫn chương trình Chuyển động 24h". Nguồn VTV24:

