Hoa hậu nóng bỏng người Vũng Tàu muốn sinh thêm con thứ 6

Sau khi hạ sinh con gái thứ 5 được vài tháng, Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 - Oanh Yến quyết định thực hiện bộ ảnh mới để đánh dấu sự trở lại showbiz. Người đẹp quê Vũng Tàu tự tin khoe vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm trong bộ trang phục ánh bạc với đường cắt xẻ táo bạo. Nói về công việc sắp tới, Oanh Yến cho biết sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2015, cô quyết định viết thêm cho câu chuyện sắc đẹp của mình 1 lần nữa ở cuộc thi Queen of Beauty World thường niên 2019 được diễn ra tại thành phố Bucheon (Hàn Quốc) vào tháng 7 này. Bà mẹ 5 con bày tỏ ý định sẽ sinh thêm con thứ 6 trong tương lai để gia đình có đủ 3 trai, 3 gái. Nói về lý do muốn sinh thêm con dù đã có 5 nhóc tì, Oanh Yến cho biết, ông xã cô là người thích gia đình đông đúc nên muốn vợ sinh thêm con. Người đẹp quê Vũng Tàu cảm thấy may mắn khi gặp được người chồng thứ hai - ông xã hiện tại của cô, sau khi người chồng đầu mất đột ngột vì bị tai biến. Bà mẹ 5 con tự tin khoe thân hình quyến rũ ở tuổi 33 với concept nội y. Dù bận rộn với việc chăm sóc 5 nhóc tì, Oanh Yến vẫn cố gắng giữ cân bằng, dành thời gian chăm sóc bản thân. Ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Oanh Yến còn khởi động quỹ từ thiện Tâm Mỹ Đức nhằm giúp đỡ những bà mẹ đông con, bà mẹ khó khăn, các con nhỏ mồ côi cha mẹ. Cô mong muốn câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng đến đông đảo những bà mẹ bỉm sữa ngoài kia, rằng hãy cố gắng sống tích cực, lạc quan, để là động lực, tấm gương cho các con noi theo. Midu vồ ếch trên thảm đỏ Cánh diều vàng 2017:

Sau khi hạ sinh con gái thứ 5 được vài tháng, Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015 - Oanh Yến quyết định thực hiện bộ ảnh mới để đánh dấu sự trở lại showbiz. Người đẹp quê Vũng Tàu tự tin khoe vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm trong bộ trang phục ánh bạc với đường cắt xẻ táo bạo. Nói về công việc sắp tới, Oanh Yến cho biết sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2015, cô quyết định viết thêm cho câu chuyện sắc đẹp của mình 1 lần nữa ở cuộc thi Queen of Beauty World thường niên 2019 được diễn ra tại thành phố Bucheon (Hàn Quốc) vào tháng 7 này. Bà mẹ 5 con bày tỏ ý định sẽ sinh thêm con thứ 6 trong tương lai để gia đình có đủ 3 trai, 3 gái. Nói về lý do muốn sinh thêm con dù đã có 5 nhóc tì, Oanh Yến cho biết, ông xã cô là người thích gia đình đông đúc nên muốn vợ sinh thêm con. Người đẹp quê Vũng Tàu cảm thấy may mắn khi gặp được người chồng thứ hai - ông xã hiện tại của cô, sau khi người chồng đầu mất đột ngột vì bị tai biến. Bà mẹ 5 con tự tin khoe thân hình quyến rũ ở tuổi 33 với concept nội y. Dù bận rộn với việc chăm sóc 5 nhóc tì, Oanh Yến vẫn cố gắng giữ cân bằng, dành thời gian chăm sóc bản thân. Ngoài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Oanh Yến còn khởi động quỹ từ thiện Tâm Mỹ Đức nhằm giúp đỡ những bà mẹ đông con, bà mẹ khó khăn, các con nhỏ mồ côi cha mẹ. Cô mong muốn câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng đến đông đảo những bà mẹ bỉm sữa ngoài kia, rằng hãy cố gắng sống tích cực, lạc quan, để là động lực, tấm gương cho các con noi theo. Midu vồ ếch trên thảm đỏ Cánh diều vàng 2017: