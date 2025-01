Hoa hậu cao nhất Vbiz đẹp gây mê, có học vấn “khủng“

Có chiều cao 1m86, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xem là hoa hậu cao nhất Vbiz. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nổi bật mỗi khi xuất hiện trước đám đông bởi nhiều cao "khủng". Ảnh: FB Bảo Ngọc. Cô còn "lấn át" nhiều hoa hậu nhờ chiều cao vượt trội. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Hoa hậu Bảo Ngọc và Hoa hậu Kỳ Duyên có sự chênh lệch chiều cao đáng kể. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc cũng có phần “lấn lướt” các mỹ nhân khác. Xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc luôn cho thấy đôi chân dài nuột nà là "báu vật” của cô. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Liên lục địa. Nhiều người cho rằng chiều cao là lợi thế của Bảo Ngọc. Tuy nhiên, bản thân người đẹp lại không nghĩ vậy. Bảo Ngọc chia sẻ trên trên VTV: “Chiều cao giúp mình nổi bật trên sân khấu nhưng khi ra đấu trường quốc tế, góc nhìn về ngoại hình, tiêu chuẩn sắc đẹp sẽ đa dạng hơn. Vì thế, mình không nghĩ chiều cao là lợi thế”. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Hoa hậu Liên lục địa 2022 còn có học vấn "khủng". Ảnh: FB Bảo Ngọc. Nàng hậu gốc Cần Thơ khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của trường Đại học University of New South Wales. Cô còn đạt các thành tích học tập khác như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đoạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Theo Dân Việt, Bảo Ngọc có bố là bác sĩ quân y, mẹ là bác sĩ phụ sản. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Bảo Ngọc diện áo dài đến thăm bố nhân ngày 22/12/2024. "Con tự hào vì có cha - người bác sĩ quân y luôn sẵn sàng cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Cảm ơn cha đã là biểu tượng của sự hy sinh và lòng nhân ái. Chúc cha ngày kỷ niệm hạnh phúc", Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân. Nhìn lại năm 2024, Bảo Ngọc cho biết: "Bảo Ngọc thật sự may mắn khi được trải nghiệm rất nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Thiện nguyện, môi trường và tự hào chính là ba từ khoá để tóm tắt hành trình một năm vừa qua của Ngọc. Từng khoảnh khắc, từng chặng đường đều mang đến những bài học quý giá và cơ hội để Ngọc lan toả những giá trị tích cực đến cộng đồng". Ảnh: FB Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hy vọng năm mới 2025 sẽ là một năm tuyệt vời hơn nữa đối với bản thân. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Xem video: "Hoa hậu Bảo Ngọc đi họp". Nguồn FB Bảo Ngọc

