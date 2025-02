AI “phục dựng” hoàng đế nhà Thanh phong cách TK 21, cái kết sững sờ

1. Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1559-1626) Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người sáng lập triều đại nhà Hậu Kim, là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân. Ông nổi tiếng với việc thống nhất các bộ tộc Nữ Chân và thiết lập chế độ Bát Kỳ, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của nhà Thanh. Bức ảnh ăn vận theo phong cách hiện đại khiến cho thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân – Nỗ Nhĩ Cáp Xích trẻ hơn tới 10 tuổi. (Ảnh: AI) 2. Hoàng Thái Cực (1592-1643) Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Hoàng Thái Cực, tiếp tục sự nghiệp của cha mình bằng cách mở rộng lãnh thổ và cải cách hành chính. Ông là người đầu tiên xưng đế, chính thức thành lập triều đại nhà Thanh vào năm 1636. Vị hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Thanh – Hoàng Thái Cực trong bức ảnh này mang phong thái của một doanh nhân thành đạt. (Ảnh: AI) 3. Thuận Trị (1638-1661) Thuận Trị là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh sau khi nhập quan. Ông phải đối mặt với nhiều khó khăn như chiến tranh với nhà Minh và thiên tai, nhưng đã thành công trong việc củng cố nền thống trị của nhà Thanh. Nếu ở thế kỷ 21, hoàng đế Thuận Trị nên thử sức làm diễn viên điện ảnh với vẻ đẹp trai ngời ngời này. (Ảnh: AI) 4. Khang Hy (1654-1722) Khang Hy là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc, trị vì từ năm 1661 đến 1722. Ông nổi tiếng với những cải cách hành chính và quân sự, mở rộng lãnh thổ và duy trì hòa bình trong suốt thời gian trị vì. Hoàng đế Khang Hi trong bức ảnh thế kỷ 21 được AI ưu ái giúp loại bỏ kha khá nếp nhẫn, bọng mắt. (Ảnh: AI) 5. Ung Chính (1678-1735) Ung Chính, con trai của Khang Hy, nổi tiếng với những cải cách mạnh mẽ nhằm tăng cường quyền lực trung ương và cải thiện tình hình tài chính của đất nước. Ông trị vì từ năm 1722 đến 1735. Bức ảnh của hoàng đế Ung Chính thời nhà Thanh và trong thế kỷ 21 cứ như 2 con người hoàn toàn khác vậy. (Ảnh: AI) 6. Càn Long (1711-1799) Càn Long, con trai của Ung Chính, là một trong những vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc (1735-1796). Thời kỳ của ông được xem là đỉnh cao của triều đại nhà Thanh với nhiều thành tựu về văn hóa và nghệ thuật. Có ai nhận ra hoàng đế Càn Long trong bức ảnh này không? (Ảnh: AI) 7. Quang Tự (1871-1908) Quang Tự, cháu của Hàm Phong, trị vì từ năm 1875 đến 1908. Ông nổi tiếng với những nỗ lực cải cách nhằm hiện đại hóa Trung Quốc, nhưng bị Thái hậu Từ Hi ngăn cản. Hoàng đế Quang Tự nếu sinh ra ở thế kỷ 21 hoàn toàn có thể đánh bại nhiều nam thần với vẻ ngoài này. (Ảnh: AI) 8. Phổ Nghi (1906-1967) Phổ Nghi là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, trị vì từ năm 1908 đến khi thoái vị vào năm 1912. Sự thoái vị của ông đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Hoàng đế Phổ Nghi không khác quá nhiều so với ảnh gốc. (Ảnh: AI) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

1. Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1559-1626) Nỗ Nhĩ Cáp Xích, người sáng lập triều đại nhà Hậu Kim, là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân. Ông nổi tiếng với việc thống nhất các bộ tộc Nữ Chân và thiết lập chế độ Bát Kỳ, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của nhà Thanh. Bức ảnh ăn vận theo phong cách hiện đại khiến cho thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân – Nỗ Nhĩ Cáp Xích trẻ hơn tới 10 tuổi. (Ảnh: AI) 2. Hoàng Thái Cực (1592-1643) Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Hoàng Thái Cực, tiếp tục sự nghiệp của cha mình bằng cách mở rộng lãnh thổ và cải cách hành chính. Ông là người đầu tiên xưng đế, chính thức thành lập triều đại nhà Thanh vào năm 1636. Vị hoàng đế sáng lập nên triều đại nhà Thanh – Hoàng Thái Cực trong bức ảnh này mang phong thái của một doanh nhân thành đạt. (Ảnh: AI) 3. Thuận Trị (1638-1661) Thuận Trị là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Than h sau khi nhập quan. Ông phải đối mặt với nhiều khó khăn như chiến tranh với nhà Minh và thiên tai, nhưng đã thành công trong việc củng cố nền thống trị của nhà Thanh. Nếu ở thế kỷ 21, hoàng đế Thuận Trị nên thử sức làm diễn viên điện ảnh với vẻ đẹp trai ngời ngời này. (Ảnh: AI) 4. Khang Hy (1654-1722) Khang Hy là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc, trị vì từ năm 1661 đến 1722. Ông nổi tiếng với những cải cách hành chính và quân sự, mở rộng lãnh thổ và duy trì hòa bình trong suốt thời gian trị vì. Hoàng đế Khang Hi trong bức ảnh thế kỷ 21 được AI ưu ái giúp loại bỏ kha khá nếp nhẫn, bọng mắt. (Ảnh: AI) 5. Ung Chính (1678-1735) Ung Chính, con trai của Khang Hy, nổi tiếng với những cải cách mạnh mẽ nhằm tăng cường quyền lực trung ương và cải thiện tình hình tài chính của đất nước. Ông trị vì từ năm 1722 đến 1735. Bức ảnh của hoàng đế Ung Chính thời nhà Thanh và trong thế kỷ 21 cứ như 2 con người hoàn toàn khác vậy. (Ảnh: AI) 6. Càn Long (1711-1799) Càn Long, con trai của Ung Chính, là một trong những vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc (1735-1796). Thời kỳ của ông được xem là đỉnh cao của triều đại nhà Thanh với nhiều thành tựu về văn hóa và nghệ thuật. Có ai nhận ra hoàng đế Càn Long trong bức ảnh này không? (Ảnh: AI) 7. Quang Tự (1871-1908) Quang Tự, cháu của Hàm Phong, trị vì từ năm 1875 đến 1908. Ông nổi tiếng với những nỗ lực cải cách nhằm hiện đại hóa Trung Quốc, nhưng bị Thái hậu Từ Hi ngăn cản. Hoàng đế Quang Tự nếu sinh ra ở thế kỷ 21 hoàn toàn có thể đánh bại nhiều nam thần với vẻ ngoài này. (Ảnh: AI) 8. Phổ Nghi (1906-1967) Phổ Nghi là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, trị vì từ năm 1908 đến khi thoái vị vào năm 1912. Sự thoái vị của ông đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Hoàng đế Phổ Nghi không khác quá nhiều so với ảnh gốc. (Ảnh: AI) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.