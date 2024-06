Hoa hậu cao 1m86 Bảo Ngọc đón tuổi mới bên mẹ ruột trẻ đẹp

Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe mẹ ruột trẻ đẹp, làm bác sĩ. Mẹ ruột của nàng hậu mặc gợi cảm, trang điểm kỹ lưỡng bên con gái. Khán giả nhận xét Bảo Ngọc thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Đăng tải bộ ảnh đón tuổi 23, nàng hậu viết: "Happy birthday to me. Ngày đặc biệt bên người phụ nữ đặc biệt. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và bên cạnh con". Bảo Ngọc khoe khéo đôi chân dài 1m23 khi diện váy ngắn trong bộ ảnh mới. Cuộc sống của Bảo Ngọc có nhiều thay đổi sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 và vương miện Miss Intercontinental 2022. Cô đắt show diễn thời trang, dự sự kiện. Nàng hậu được yêu mến khi không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức. Tháng 2/2023, nàng hậu gốc Cần Thơ khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của Đại học University of New South Wales. Trước khi vào showbiz, Bảo Ngọc đạt được nhiều thành tích học tập như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Sau khi đăng quang, Bảo Ngọc năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động về thanh niên và phát triển bền vững. Xem video: "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng

Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe mẹ ruột trẻ đẹp, làm bác sĩ. Mẹ ruột của nàng hậu mặc gợi cảm, trang điểm kỹ lưỡng bên con gái. Khán giả nhận xét Bảo Ngọc thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Đăng tải bộ ảnh đón tuổi 23, nàng hậu viết: "Happy birthday to me. Ngày đặc biệt bên người phụ nữ đặc biệt. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và bên cạnh con". Bảo Ngọc khoe khéo đôi chân dài 1m23 khi diện váy ngắn trong bộ ảnh mới. Cuộc sống của Bảo Ngọc có nhiều thay đổi sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 và vương miện Miss Intercontinental 2022. Cô đắt show diễn thời trang, dự sự kiện. Nàng hậu được yêu mến khi không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức. Tháng 2/2023, nàng hậu gốc Cần Thơ khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của Đại học University of New South Wales. Trước khi vào showbiz, Bảo Ngọc đạt được nhiều thành tích học tập như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu khoa Quản trị Kinh doanh, đồng tác giả đề tài kinh tế đạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học. Sau khi đăng quang, Bảo Ngọc năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động về thanh niên và phát triển bền vững. Xem video: "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng