Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sắp lên xe hoa, fan chờ ngày trọng đại

Ngày 27/6 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đăng tải dòng trạng thái mùi mẫn gửi tới người tình Kim Lý nhân kỷ niệm 2 năm ngày yêu. Vượt qua nhiều sóng gió cùng những tin đồn "hợp đồng tình yêu"; "yêu để PR"..., Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chứng minh tình cảm mặn nồng bằng những khoảnh khắc hạnh phúc mỗi ngày.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn nữ ca sĩ sắp lên xe hoa về chung một nhà với bạn trai Việt kiều. Trước sự việc, giọng ca Gửi người yêu cũ và Kim Lý vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.

Tuy nhiên với loạt bằng chứng dưới đây, khán giả thêm phần khẳng định Hồ Ngọc Hà và người tình điển trai có thể hướng đến cái kết viên mãn vào cuối năm 2019.

Lời tiết lộ của người mẫu Trang Trần

Sau khi Hà Hồ chia sẻ chuyện tình cảm 2 năm mật ngọt, Kim Lý cũng có động thái tương tự với hành động đăng ảnh kỷ niệm ngày chính thức kết đôi cùng nữ ca sĩ.

"Chúc mừng kỷ niệm 2 năm tình yêu của tôi. Hình ảnh này là từ chuyến đi đầu tiên với nhau của chúng tôi. Yêu em nhất", nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

Trang Trần buột miệng tiết lộ chuyện vui của Hà Hồ - Kim Lý?

Trước lời tâm sự mật ngọt mà soái ca Việt kiều dành cho nửa kia, Trang Trần nhắn nhủ: "So happy for you guys. Waiting for a wedding in December" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc đối với hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai).