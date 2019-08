Hồ Ngọc Hà chuộng phong cách "hồi teen", nhí nhảnh như gái 18

Trong MV Vẻ đẹp 4.0 phát hành gần đây, Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng với tạo hình trẻ trung, đáng yêu của một nữ sinh. "Nữ hoàng giải trí" chọn cho mình kiểu tóc búi 2 chùm, phong cách trang điểm trong veo, giúp cô được khen trẻ hơn so với tuổi 35. Trên Instagram, bạn gái Kim Lý thường xuyên đăng tải hình ảnh mặc đồ tôn dáng. Nhiều người hâm mộ cho rằng Hà Hồ đang trong giai đoạn "hồi teen" vì cô gần đây rất vui vẻ, mặc trang phục nữ tính và nhí nhảnh. Những bộ đầm màu sắc rực rỡ, đa dạng họa tiết hoặc crop top khoe eo được 8X khai thác triệt để. Lối make up nhẹ nhàng, chỉ dùng màu môi tự nhiên và ít màu má hồng, giúp ca sĩ Hồ Ngọc Hà có nhan sắc luôn tươi tắn, thu hút. Thanh Hằng bước sang tuổi 36 hồi tháng 7. Tuy vậy, người đẹp tự chủ rằng cô chỉ mới "18 tuổi" vì luôn được khen trẻ. Khi so sánh nhan sắc của chân dài từ hơn 10 năm trước và hiện tại, nhiều người nhận định cô không có quá nhiều thay đổi. Khác xa hình ảnh quý phái trên sàn catwalk, Thanh Hằng ngoài đời thích ăn mặc đơn giản với quần jeans, áo thun, mang giày bệt. Đặc biệt, người mẫu 8X thường xuyên xuất hiện với mái tóc tết đáng yêu. Thanh Hằng hóa thân thành nàng tomboy với phong cách bụi bặm thường thấy. Cô có nhiều giày sneakers hàng hiệu, mũ nồi cá tính trong bộ sưu tập trang phục street style của mình. Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Minh Hằng đăng ảnh trang điểm nhẹ, mặc bra top ren gợi cảm. Cô chú thích: "Thanh xuân rực rỡ của tôi" và được dân mạng khen "đẹp tựa thiếu nữ", "đẹp thuần khiết quá"... Cùng với phong cách ăn mặc chuộng màu sắc tươi sáng, kiểu tóc mái bằng cũng giúp huấn luyện viên The Face 2018 được khen trẻ hơn so với tuổi 32. Đây bí quyết làm đẹp được nhiều ngôi sao lăng xê, từ sao tuổi trung niên cho đến những cô gái tuổi đôi mươi. Từ đầu năm đến nay, Minh Hằng ít tham gia các hoạt động showbiz. Cô dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Trong talk show gần đây, nữ ca sĩ tâm sự cô đã có bạn trai, gắn bó suốt 3 năm. Nhưng Minh Hằng không tiết lộ về danh tính nửa kia của mình. Hari Won cũng vừa có màn "cưa sừng làm nghé" thành công với tạo hình đầy mới mẻ trong MV It's you. Phần lớn dân mạng nhận xét nữ ca sĩ trông xinh xắn và tươi trẻ khi nhuộm tóc màu bạch kim, mặc váy lụa xanh ngọc như công chúa. Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ người Hàn Quốc còn sử dụng vòng tay, bờm tóc và mắt kính họa tiết để tăng thêm vẻ sành điệu. Hari Won sinh năm 1985, hiện tại đã 34 tuổi. Xem MV mới của Hồ Ngọc Hà. Nguồn Youtube:

