Hé lộ mối tình đầu khiến Triệu Vy cự tuyệt Huỳnh Hiểu Minh

Năm 1995, sau khi học xong chuyên ngành sư phạm ở quê nhà, Triệu Vy lên Thượng Hải học diễn xuất theo lời khuyên của gia đình và bè bạn. Sau nửa năm học, cô trở thành sinh viên ưu tú của Học viện Hằng Thông (Thượng Hải). Thời gian đó, mỗi khi đến nhà ăn, cô đều nhận thấy ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của mình từ một chàng trai. Dù chưa quen nhau nhưng Triệu Vy luôn nhớ đến đôi mắt ấy nhìn cô thật ngọt ngào. Cô chỉ mong đến giờ nghỉ để đến nhà ăn gặp ánh mắt chàng trai đó.



Vào một buổi trưa, Triệu Vy nhìn thấy chàng trai bước vào nhà ăn, cô không dám ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh ta, lại lo lắng ngẩng đầu sẽ bị người ta nhìn thấu tâm can mình. Cô đứng ở quầy hàng dáng vẻ như đang chuẩn bị mua cơm. Người bán hàng hỏi cô muốn ăn món gì, Triệu Vy buột miệng hỏi "Bác có biết anh ấy tên là gì không?", khiến người bán hàng làm đổ cả canh ra ngoài. Những người bán hàng bên cạnh sau khi nhìn ánh mắt si mê của Triệu Vy mới hiểu, bèn cười rộ lên làm cô rất xấu hổ. Đúng lúc đó, chàng trai tiến lại gần, kéo Triệu Vy ra. Cô cũng không cự tuyệt, đi theo anh. Triệu Vy cảm thấy mặt nóng bừng, lúc đó đang ở trước mặt bao nhiêu bạn học, cô ấy để chàng trai đó kéo đi, hơn nữa lại nắm tay rất chặt, cô không dễ mà vùng ra được. Anh kéo Triệu Vy ra một nơi yên tĩnh, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói: "Tôi có một cô em gái có đôi mắt to giống y hệt bạn, lông mi dài, chớp chớp mắt như chiếc quạt phe phẩy". Triệu Vy lần đầu tiên nghe thấy có người so sánh lông mi với chiếc quạt thấy hay hay, đột nhiên chớp chớp mắt như muốn quạt mát cho đôi mắt vậy. Nhưng lập tức cô thấy xấu hổ, nhảy dựng lên "Mi tôi giống chiếc quạt hả? Hay nhỉ!" Chàng trai bật cười. Hai người như đã quen nhau từ lâu, cùng nói chuyện vui vẻ. Chàng trai nói với Triệu Vy rằng anh ấy là Phạm Triết, học hơn cô một lớp.

Từ ngày đó, hai người trở nên thân thiết, hàng ngày Phạm Triết đều đến đưa Triệu Vy đi học, đi chơi, đến những nơi đầy hấp dẫn của thành phố. Triệu Vy cảm thấy thế giới đầy hấp dẫn, và cô cũng rất thích đi chơi cùng anh.

Vào một buổi tối, khi đang đi dạo trên đường, nhìn những đôi tình nhân đang sánh đôi trên hè phố, Triệu Vy cảm thấy mình cũng giống như những đôi tình nhân khác. Nhưng Phạm Triết lại không hề nắm tay cô, anh ta chỉ đi bên cạnh cô, nói chuyện rất vui vẻ. Buổi tối hôm đó trở về ký túc xá, cô viết nhật ký: "Không hề hẹn trước, chúng tôi đã quen nhau. Thượng đế thật tốt, đã tặng cho mình một mối tình đầu tuyệt đẹp. Trước khi gặp Phạm Triết, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một tình yêu, thậm chí mình còn có đôi chút căm ghét tình yêu nữa. Nhưng khi gặp anh ấy, mình không nghĩ được gì cả, chỉ nghĩ về anh ấy! Không một ai có thể nhìn thấy tình yêu lớn lên như thế nào, nhưng khi nó đến, người ta lại có thể nhìn thấy nó". Một buổi tối khác, Triệu Vy và Phạm Triết uống rượu tại quán có tên gọi "Thành phố ký ức". Cô chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm ấy cô lại uống hết cốc này đến cốc khác. Phạm Triết thấy cô vui cũng không ngăn cản. Trong tiếng nhạc du dương, Triệu Vy kéo tay anh nói lớn: "Phạm Triết, có một người bạn nói với em rằng, khi bạn yêu một người, khi bạn đang có anh ấy, là giây phút hạnh phúc nhất, bạn sẽ hạnh phúc đến rơi lệ". Trong ánh đèn mông lung, Phạm Triết nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Vy, anh cảm thấy hoảng loạn. Kỳ thực từ trước đến giờ tình cảm của anh đối với cô không phải là tình yêu. Anh có một người em gái kém mình 5 tuổi, 8 năm trước họ bị lạc nhau. Cả nhà anh rất đau khổ tìm kiếm mấy năm nhưng không có tin tức gì. Hôm đó, Phạm Triết đưa em gái đi chơi, bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa. Từ đó đi đến đâu anh cũng nghĩ đến em gái mình. Lần đầu tiên gặp Triệu Vy, anh cảm thấy đôi mắt sáng, to và nụ cười của Triệu Vy rất giống em gái mình. Vì thế anh thường xuyên đi theo Triệu Vy đến nhà ăn. Sau này, Phạm Triết vô cùng thất vọng phát hiện ra rằng, Triệu Vy chỉ giống em gái anh mà thôi. Nhưng dần dần, anh nhận thấy Triệu Vy đã yêu anh, trong lòng Phạm Triết rất mâu thuẫn và tự trách mình. Sau buổi tối đó, Phạm Triết nhận ra cô gái này thật đáng yêu không giống những người khác, nhưng anh thực sự chỉ yêu thương cô như một người em gái, chứ không phải tình cảm nam nữ. Phạm Triết cũng không thể ngờ được rằng Triệu Vy đã yêu anh quá sâu nặng. Anh muốn tìm cơ hội giải thích nhưng không làm sao mở được lời. Rồi mùa xuân đến, Triệu Vy mấy lần bàn với Phạm Triết về quê cô ăn Tết. Lúc đó Phạm Triết vô cùng lo lắng, anh suy đi nghĩ lại, không thể như thế này mãi được. Đúng lúc đó có đợt trường học ở Mỹ tuyển sinh viên. Phạm Triết là một chàng trai ưu tú, nên các thầy cô khuyến khích anh đi thi. Vậy là Phạm Triết ghi tên xin thi. Anh muốn sự xa cách sẽ làm phai nhạt tình cảm của Triệu Vy. Huỳnh Hiểu Minh,Triệu Vy,mối tình đầu của Triệu Vy

Phạm Triết thi đỗ vào trường ở Mỹ. Triệu Vy biết tin vừa buồn vừa vui. Tháng 3/1996, cô tiễn Phạm Triết đi và tuyên bố sẽ chờ anh về. Trước khi đi, anh đưa cho cô một phong thư bảo khi về nhà hãy đọc. Trở về trường học, Triệu Vy vội vàng bóc lá thư của Phạm Triết. Lá thư dài 16 trang giấy. Trong thư, Phạm Triết kể lại chi tiết mọi sự việc. Anh viết: "Triệu Vy, em là một cô gái rất đáng yêu. Em hãy cố gắng học tập trở thành một diễn viên tốt. Anh nguyện sẽ yêu thương bảo vệ em như một người em gái suốt cuộc đời. Anh mong rằng em sẽ dần dần quên anh. Đến lúc đó nhất định sẽ có một chàng trai yêu thương em xuất hiện, và em sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc". Đọc những dòng chữ của Phạm Triết, Triệu Vy vô cùng buồn bã, cô khóc rất nhiều. Cô rất ân hận vì đã mở lá thư này ra vì khi mở nó ra cũng chính là lúc cô từ biệt mối tình đầu.



Triệu Vy không bao giờ quên lời dặn dò của Phạm Triết. Mỗi bước đi, mỗi thành công cô đều tự nói với mình: "Người ở bên kia đại dương ơi, em cố gắng như thế anh có biết không?".

Một thời gian sau, Triệu Vy được chuyển đến khoa Diễn xuất, Học viện điện ảnh Bắc Kinh nhờ số điểm thi cao ngất ngưởng 80/100. Thành tích học tập tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh của "Tiểu Yến tử" ngày càng xuất sắc, trong 12 môn học của học kỳ, cô đạt điểm xuất sắc 2 môn và có 9 môn đạt điểm giỏi.

Và cũng tại đây, khi lần đầu gặp Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh đã bị cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn và thông minh làm mê muội. Kể về điều này, Huỳnh Hiểu Minh từng nói: "Ngày đầu tiên tôi đến Học viện, cô gái đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Triệu Vy. Cô ấy mặc một bộ đồ đen đơn giản, tóc dài đến tận thắt lưng. Vừa xoay người đã nhìn thấy gương mặt của của cô ấy rồi. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ: Tiên nữ cũng chỉ đẹp được nhường này mà thôi".

Trong lứa học trò năm ấy, Triệu Vy chơi thân với Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn nhưng có vẻ như tình cảm thân thiết nghiêng một chút về nam diễn viên họ Trần bởi sự điềm tĩnh và chín chắn mà anh mang lại. Huỳnh Hiểu Minh có chút ghen tị trong lòng nhưng chẳng dám nói ra sợ mất đi tình bạn học trò trong trẻo. Ngày ấy ở giảng đường, Huỳnh Hiểu Minh hay mượn thơ nói hộ lòng mình nhưng Triệu Vy nào hay biết. Cô cũng chỉ nghĩ đơn thuần tất cả là bạn bè thân thiết mà thôi.

Sau 2 năm yêu đơn phương, Huỳnh Hiểu Minh mới quyết định tỏ tình vào đúng sinh nhật Triệu Vy. Chỉ tiếc rằng Huỳnh Hiểu Minh lại đến muộn, Triệu Vy cho rằng đấy chỉ là lời nói đùa của cậu bạn thân và không quên mang đến tin sét đánh: "Tớ có bạn trai rồi mà". Có lẽ lúc này, trong trái tim của Triệu Vy vẫn còn hình bóng của Phạm Triết, tình cảm chưa nguôi ngoai nên không thể nhận lời Huỳnh Hiểu Minh được.

Bạn bè lứa ấy kể lại, nghe tin Triệu Vy có người yêu, Huỳnh Hiểu Minh rủ bạn đi uống rượu, cả một đêm làm loạn khắp ký túc xá trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Những tưởng lời từ chối ấy sẽ làm Huỳnh Hiểu Minh thôi bớt tương tư nhưng nam diễn viên vẫn âm thầm đi bên cạnh cuộc đời Triệu Vy. Sau nhiều lần tỏ tình thất bại, Huỳnh Hiểu Minh đúc rút ra rằng: "Tôi từ từ nhận ra rằng, thích một người, không nhất thiết khiến cô gái trở thành bạn gái của mình. Thích người ấy bằng cách luôn ở bên bảo vệ cô ấy, cảm nhận cuộc sống hạnh phúc của cô ấy, hóa giải những phiền não nho nhỏ mà cô ấy gặp phải, chỉ thế thôi đã là hạnh phúc rồi".

Từ đấy về sau, Huỳnh Hiểu Minh trở về đúng nghĩa một cậu bạn thân, lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời Triệu Vy: "Có khoảng thời gian, tôi cứ trân trân đôi mắt chứng kiến cô ấy hẹn hò, rồi lại thất tình, rồi lại yêu đương, rồi lại chia tay. Cô ấy là kiểu người "trọng sắc khinh bạn" điển hình, lúc hẹn hò với ai thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu, nhưng chỉ cần thất tình, cô ấy sẽ lại nhớ ra mình vẫn còn một người bạn này...".

Nhiều năm sau đó, cả hai mải miết chạy theo sự nghiệp riêng, mỗi lần gặp nhau không quên nói đùa rằng đến năm 30 tuổi vẫn còn độc thân thì cưới nhau. Triệu Vy khi ấy không biết rằng vì câu nói đùa ấy mà Huỳnh Hiểu Minh không bao giờ công khai bạn gái. Mãi đến sau này khi Triệu Vy nên duyên cùng Huỳnh Hữu Long thì Huỳnh Hiểu Minh mới công khai chuyện tình cảm với Angelababy.