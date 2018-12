Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh báo tin vui bất ngờ

Mới đây trên facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh tự hào khoe tin con gái lớn Tuệ Lâm được bằng khen “Star of the Week” – một phần thưởng Học sinh tiêu biểu dành cho những em bé có nỗ lực và thành tích tốt nhất lớp trong một tuần. Được biết, cô và Tuệ Lâm đều đã chờ đợi tấm bằng khen này từ rất lâu. Trên trang cá nhân bà mẹ 2 con tâm sự:

“Chúng mình cùng chờ đợi tấm hình này từ rất lâu, trước đó mẹ xem được hình các bạn khác hay giả vờ hỏi Lâm:

- Không biết khi nào mẹ mới được xem hình cô Hà post lên đây là con gái mẹ được “Star of the week” nhờ? – Con mong chờ lắm á, hôm nay con được nhiều dojo nhất lớp mà hông biết sao chưa được Star of the Week nứa…- Mẹ đợi nha, ngày nào mẹ cũng đợi cô Hà post hình của Tuệ Lâm hết á.. chắc lúc đó mẹ vui lắm luôn…

Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, mẹ biết em sẽ âm thầm làm được mà chẳng cần mẹ phải có tí áp lực nào.

Đấy, hôm nay mẹ vui thật luôn!!!!”