Hậu công khai, Chi Bảo và bạn thân của Ngọc Trinh ngày càng dính như sam

Hồi tháng 10 vừa qua, diễn viên Chi Bảo khoe bạn gái xinh đẹp tên Lý Thùy Chang.Bạn gái của Chi Bảo năm nay 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và khá thân với Ngọc Trinh, Giáng My. Thùy Chang sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang trẻ trung không kém bất kì mỹ nhân Việt nào. Hậu công khai tình cảm, Chi Bảo và Thùy Chang ngày càng dính như sam. Đôi uyên ương không ngại xuất hiện tình tứ bên nhau. Nam diễn viên luôn gọi bạn gái một cách trìu mến là "honey", "vợ yêu", "my wife", "sweet heart", "my love". Xuất hiện bên nhau, Thùy Chang và Chi Bảo luôn rạng ngời hạnh phúc. Hồi cuối tháng 10, nam diễn viên đưa bạn gái sang Anh thăm con trai riêng của anh. Tại các sự kiện, Chi Bảo thường xuyên tháp tùng Thùy Chang. Cặp đôi công khai tình tứ trong bữa tiệc sinh nhật của Hoa hậu Giáng My. Nhiều khán giả, đồng nghiệp khen Chi Bảo và Thùy Chang có tướng phu thê và giục cặp đôi sớm làm đám cưới. Cặp đôi đến nay chưa tiết lộ chuyện gặp gỡ và hẹn hò ra sao. Theo Zing, trước khi gắn bó với nam diễn viên phim "Đồng tiền xương máu", Thùy Trang đã có vài mối tình nhưng cô cho biết "chưa tìm được người tâm đầu ý hợp". Còn Chi Bảo từng qua 2 lần đò. Mời quý độc giả xem video "Việt Trinh song ca cùng Chi Bảo ca khúc Chim trắng mồ côi". Nguồn THVL

