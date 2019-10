Nhan sắc bạn gái xinh như hoa hậu của diễn viên Chi Bảo

Trên trang cá nhân, diễn viên Chi Bảo vừa chia sẻ loạt ảnh bên cô gái có tên Lý Thùy Chang, đồng thời gọi người đẹp này là "my love" (tạm dịch: tình yêu của tôi". Động thái của Chi Bảo được cho là công khai chuyện tình cảm với Lý Thùy Chang. Nhiều sao Việt như Quốc Trường, Giáng My, Thanh Mai, Xuân Lan khen Chi Bảo và bạn gái trông rất đẹp đôi. Bạn gái mới của Chi Bảo tên Lý Thùy Chang, là giám đốc của một thẩm mỹ viện nổi tiếng tại Hà Nội. Thùy Chang sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Người hâm mộ Chi Bảo dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Thùy Chang. Thùy Chang có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt như Ngọc Trinh, Giáng My. Thùy Chang xinh đẹp không kém hoa hậu Giáng My. Hình ảnh Thùy Chang tự tin đọ sắc cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại một sự kiện. Vào tối ngày 18/10 vừa qua, Chi Bảo đưa Thùy Chang cùng đi dự sự kiện. Hiện tại, trang cá nhân của cả hai đều để trạng thái đang hẹn hò. Về phía Chi Bảo, anh chưa từng lên tiếng về mối quan hệ với Thùy Chang. Ảnh: Zing Mời quý độc giả xem video "Chi Bảo cùng Việt Trinh song ca ca khúc Chim trắng mồ côi". Nguồn THVL

