Chân dung tác giả ca khúc “Ghen cô vy” sốt rần rần trên truyền hình Mỹ

Mới đây, ca khúc " Ghen cô Vy" bất ngờ gây sốt sau khi xuất hiện trong chương trình trò chuyện Last Week Tonight with John Oliver của kênh truyền hình HBO (Mỹ). Ca khúc cổ động chống dịch Covid-19 còn được tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) dành nhiều lời khen ngợi. "Ghen cô Vy" được nhạc sĩ Khắc Hưng viết lại dựa trên nền nhạc phẩm "Ghen". Ca khúc được thể hiện qua giọng ca của Min và Erik - hai ca sĩ hát ca khúc gốc. Sản phẩm âm nhạc này được thực hiện cho Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) trong chiến dịch truyền thông chống dịch Covid-19. Cùng với sự gây sốt của "Ghen cô Vy", tên tuổi nam nhạc sĩ sáng tác ca khúc được nhiều người chú ý. Khắc Hưng sinh năm 1992, tại Yên Bái. Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Nam nhạc sĩ chính là người đứng sau một số hit của các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Min, Erik, Trọng Hiếu, Miu Lê, nhóm nhạc Monstar,... Tên tuổi của Khắc Hưng gắn liền với các ca khúc: Đâu chỉ riêng em, Độc ẩm, Ghen, Hơn cả yêu.... Năm 2014, Khắc Hưng tham gia với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc chính cho album của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. "Khởi hành" đã giúp Nguyễn Trần Trung Quân mang về 2 giải Cống hiến ở hạng mục "Album của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm". Bản thân Khắc Hưng cũng được vinh danh ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12, năm 2017, ở 2 hạng mục: Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm. Năm 2018, album "Tâm 9" của Mỹ Tâm do Khắc Hưng đóng vai trò nhà sản xuất âm nhạc cũng đoạt giải Cống hiến ở hạng mục Album của năm. Trên sân khấu nhận giải, Mỹ Tâm chia sẻ: "Khắc Hưng, giải thưởng này là dành cho em". Ngoài sáng tác, khẳng định tên tuổi ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc, Khắc Hưng còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với vai trò huấnluyện viên. Năm 2016, Khắc Hưng cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và 2 nhạc sĩ, nhà sản xuất Đỗ Hiếu và Hoàng Touliver tham gia chương trình Khởi đầu ước mơ - Dream High. Ở chương trình này, thí sinh Phạm Anh Duy của đội Khắc Hưng đoạt ngôi vị quán quân.Khắc Hưng cũng từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2018 cùng ca sĩ Bảo Anh. Tuy nhiên, team của Khắc Hưng trắng tay thí sinh trước thềm chung kết. Trong cuộc sống đời thường Khắc Hưng khá thân thiết với anh trai Khắc Việt. Có thời điểm cả hai gắn bó như hình với bóng. Khắc Việt từng chia sẻ, 90% thành công trong sự nghiệp hiện tại của anh đều do một tay Khắc Hưng mà nên. Xem video "Ghen Cô Vy" xuất hiện trên show truyền hình của Mỹ". Nguồn VTV24:

Mới đây, ca khúc " Ghen cô Vy" bất ngờ gây sốt sau khi xuất hiện trong chương trình trò chuyện Last Week Tonight with John Oliver của kênh truyền hình HBO (Mỹ). Ca khúc cổ động chống dịch Covid-19 còn được tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) dành nhiều lời khen ngợi. "Ghen cô Vy" được nhạc sĩ Khắc Hưng viết lại dựa trên nền nhạc phẩm "Ghen". Ca khúc được thể hiện qua giọng ca của Min và Erik - hai ca sĩ hát ca khúc gốc. Sản phẩm âm nhạc này được thực hiện cho Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường (thuộc Bộ Y tế) trong chiến dịch truyền thông chống dịch Covid-19. Cùng với sự gây sốt của "Ghen cô Vy", tên tuổi nam nhạc sĩ sáng tác ca khúc được nhiều người chú ý. Khắc Hưng sinh năm 1992, tại Yên Bái. Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Nam nhạc sĩ chính là người đứng sau một số hit của các ca sĩ như: Mỹ Tâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Min, Erik, Trọng Hiếu, Miu Lê, nhóm nhạc Monstar,... Tên tuổi của Khắc Hưng gắn liền với các ca khúc: Đâu chỉ riêng em, Độc ẩm, Ghen, Hơn cả yêu.... Năm 2014, Khắc Hưng tham gia với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc chính cho album của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. "Khởi hành" đã giúp Nguyễn Trần Trung Quân mang về 2 giải Cống hiến ở hạng mục "Album của năm" và "Nghệ sĩ mới của năm". Bản thân Khắc Hưng cũng được vinh danh ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 12, năm 2017, ở 2 hạng mục: Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm. Năm 2018, album "Tâm 9" của Mỹ Tâm do Khắc Hưng đóng vai trò nhà sản xuất âm nhạc cũng đoạt giải Cống hiến ở hạng mục Album của năm. Trên sân khấu nhận giải, Mỹ Tâm chia sẻ: "Khắc Hưng, giải thưởng này là dành cho em". Ngoài sáng tác, khẳng định tên tuổi ở vai trò nhà sản xuất âm nhạc, Khắc Hưng còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với vai trò huấnluyện viên. Năm 2016, Khắc Hưng cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và 2 nhạc sĩ, nhà sản xuất Đỗ Hiếu và Hoàng Touliver tham gia chương trình Khởi đầu ước mơ - Dream High. Ở chương trình này, thí sinh Phạm Anh Duy của đội Khắc Hưng đoạt ngôi vị quán quân. Khắc Hưng cũng từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2018 cùng ca sĩ Bảo Anh. Tuy nhiên, team của Khắc Hưng trắng tay thí sinh trước thềm chung kết. Trong cuộc sống đời thường Khắc Hưng khá thân thiết với anh trai Khắc Việt. Có thời điểm cả hai gắn bó như hình với bóng. Khắc Việt từng chia sẻ, 90% thành công trong sự nghiệp hiện tại của anh đều do một tay Khắc Hưng mà nên. Xem video "Ghen Cô Vy" xuất hiện trên show truyền hình của Mỹ". Nguồn VTV24: