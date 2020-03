Hành trình chống chọi ung thư của diễn viên Mai Phương trước khi qua đời

Diễn viên Mai Phương qua đời vào tối ngày 28/3. Sự ra đi của cô khiến nhiều người thương tiếc. Cách đây 2 năm, nữ diễn viên phải nhập viện điều trị sau một thời gian âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Nhờ sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất của khán giả, đồng nghiệp cùng sự lạc quan và kiên cường của bản thân, Mai Phương đã được xuất viện, điều trị ngoại trú sau đợt điều trị ung thư phổi đầu tiên kéo dài 3 tuần. Trong thời gian đầu điều trị ngoại trú, nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" tập trung chăm lo sức khỏe. Mỗi ngày, cô đều dậy sớm tập yoga, cắm hoa. Sau khi ra viện, Mai Phương còn dành thời gian chăm sóc con gái Lavie - kết quả mối tình của cô và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Nữ diễn viên cố gắng đưa con đi du lịch, tham gia chương trình ý nghĩa. Sau 2 tháng xuất viện, Mai Phương đi quay một chương trình. Nữ diễn viên “Hương phù sa” khẳng định vẫn ưu tiên dưỡng bệnh. Để có thêm thu nhập, Mai Phương kinh doanh online những sản phẩm dành cho mẹ và bé. Ngoài ra, cô tham gia gameshow, đóng phim. Mai Phương bị ung thư nhưng vẫn sẵn lòng san sẻ tiền ủng hộ với người cùng cảnh ngộ. Hồi tháng 4/2019, cô đến tham gia ủng hộ đêm nhạc giúp đỡ Hạnh An - cô con gái đang bị ung thư của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Trong đêm nhạc, số tiền 70 triệu đồng được dành tặng cho Mai Phương. Tuy nhiên, Mai Phương nói muốn lấy toàn bộ số tiền ủng hộ ngược lại cho Hạnh An. Cuối cùng, Bình Minh xin ý kiến khán giả và thống nhất số tiền sẽ chia đôi cho Mai Phương và Hạnh An. Tháng 9/2019, Mai Phương phải nhập viện do ung thư di căn vào tim. Cô khó thở, đi lại khó khăn vì đau và mệt. 2 tuần sau đó, sức khỏe của Mai Phương ổn định trở lại. Lên tiếng sau 2 tuần nhập viện, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến các bác sĩ vì tính lì và liều mạng nên có sự cố. Mai Phương cho biết, cô sẽ cố gắng sống tốt. Sau khi ra viện, Mai Phương ghi hình cho chương trình Ký ức vui vẻ. Theo Ốc Thanh Vân, sau khi xuất viện, Mai Phương vẫn bị ho nhiều và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tuy nhiên tinh thần của Mai Phương lạc quan, vui vẻ. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2020, bệnh tình của Mai Phương trở nặng. Trên trang cá nhân một người bạn của Mai Phương chia sẻ hình ảnh cô đón sinh nhật tuổi 35 bên bạn bè tại bệnh viện. Tuy phải chiến đấu căn bệnh hiểm nghèo nhưng Mai Phương vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Con gái Lavie cũng chính là động lực để nữ diễn viên cố gắng chống chọi với bệnh tật. Gần đây, MC Ngọc Châu cho biết, Mai Phương bị kháng thuốc. "Cô ấy thường ôm người vì đau đớn, nói thều thào. Mai Phương cũng hầu như không ăn, chỉ truyền đạm. Tôi và bạn bè nhìn Phương yếu đều rất xót xa”, Ngọc Châu chia sẻ trên Zing. MC Ngọc Châu tiết lộ thêm, mặc dù đau đớn khắp người nhưng Mai Phương vẫn kiên trì và nghị lực. Nữ diễn viên hầu như không than thở với người thân, bạn bè. Mời quý độc giả xem video "Mai Phương trải lòng về việc làm mẹ đơn thân". Nguồn VTC

