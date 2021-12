Soi hạnh phúc riêng của Phan Như Thảo - Ngọc Thúy

Phan Như Thảo - Ngọc Thúy (phải) mới đây lại gây ồn ào khi vướng nghi vấn đá xéo nhau. Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngọc Thúy chia sẻ lại bài viết liên quan tới vụ "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong ở TPHCM đồng thời viết ẩn ý: “Mấy người chửi vợ cũ của chồng bằng đủ thể loại động vật trên đời, rồi còn dựng chuyện bắt cóc con để cho người ta đi tù, bớt cái miệng nhắc về con riêng của chồng kiểu như thánh nữ dì ghẻ tái thế mong cứu rỗi đời con riêng của chồng đi nha. Đời thuở chả có loại nào thù ghét mẹ mà thương con của người ta cả. Làm diễn viên trong phim được rồi, đừng diễn luôn ở ngoài đời như vậy”. Về phần mình, Phan Như Thảo dùng những lời lẽ khá nặng nề để đáp trả. Ảnh: Gia đình Việt Nam Thực tế, cuộc khẩu chiến giữa Ngọc Thúy và Phan Như Thảo bắt đầu từ lễ đính hôn của Phan Như Thảo với đại gia Đức An vào tháng 11/2015. Thi thoảng, hai chân dài lại đá xéo nhau. Hiện tại, cả Phan Như Thảo lẫn Ngọc Thúy đều có hạnh phúc riêng. Ảnh: Dân Việt Ngọc Thúy đang gắn bó với luật sư Trường. Cả hai đính hôn vào năm 2015 đến năm 2016 thì tổ chức đám cưới. Ảnh: Dân Trí Trước khi đến với luật sư Trường, Ngọc Thúy từng kết hôn với đại gia Đức An và sinh 2 cô con gái cho chồng cũ. Ảnh: Dân Trí Trước đám cưới, Ngọc Thúy và luật sư Trường đã có một cậu con trai chung. Ảnh: Người lao động Tháng 7/2021, chia sẻ trên Ngôi sao, Ngọc Thúy cho biết, trong nửa thập kỷ bên nhau, cô và ông xã đã chia sẻ nhiều vui buồn, cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ảnh: Dân Trí Ngọc Thúy còn tâm sự, vợ chồng cô chia sẻ mọi việc cùng nhau từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến trách nhiệm kiếm tiền. Đối với cô, bình yên của bản thân và gia đình là điều quan trọng nhất. Ảnh: Vietnamnet Phan Như Thảo có tổ ấm hạnh phúc không kém cạnh Ngọc Thúy. Cô và đại gia Đức An hiện tại có một cô con gái chung. Ảnh: FB Phan Như Thảo Đại gia Đức An hết mực chiều chuộng Phan Như Thảo. Chia sẻ trên Ngôi sao, nam doanh nhân cho biết, anh ủy quyền cũng như di chúc hết cho vợ mọi tài sản. Ảnh: FB Phan Như Thảo Đại gia Đức An còn thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho Phan Như Thảo, chiều sở thích mua bất động sản của vợ hay bênh vực Phan Như Thảo khi cô vướng lùm xùm với Ngọc Thúy. Ảnh: FB Phan Như Thảo Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Phan Như Thảo cho biết, nhìn lại chặng đường bên nhau vợ chồng cô chưa từng cãi vã lớn tiếng, chỉ có những tranh luận nhỏ trong công việc. Ảnh: FB Phan Như Thảo Nữ người mẫu cho rằng chọn được doanh nhân Đức An làm chồng là một điều may mắn, do ông trời ban cho mình. Ảnh: FB Phan Như Thảo Xem video"Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

