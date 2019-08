Goo Hye Sun: “Ahn Jae Hyun muốn ly hôn vì tôi không có vòng 1 gợi cảm“

Những ngày qua, rắc rối trong hôn nhân của cặp đôi vàng Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun đã gây xôn xao dư luận, nhất là khi Goo Hye Sun liên tục tung ra những bằng chứng và thông tin để khẳng định mình không muốn ly hôn, trong khi phía công ty quản lý của cặp đôi lại thông báo, cả hai đã đạt được thỏa thuận ly hôn.



Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun tiếp tục "đấu tố" qua lại về thông tin ly hôn. Tối 21/8, trên instagram cá nhân, Ahn Jae Hyun lần đầu tiên lên tiếng sau lùm xùm. Anh cho biết, mình kết hôn với Goo Hye Sun vì thực sự yêu và tôn trọng cô. Do đó, anh không muốn làm rùm beng câu chuyện này nên quyết định giữ im lặng và chịu đựng. Tuy nhiên, anh quyết định phải lên tiếng vì có nhiều thông tin mà Goo Hye Sun tung ra theo hướng có lợi cho cô, điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực tới nam diễn viên, nhất là khi anh bị cho rằng đã liên lạc và nói chuyện thân mật với nhiều phụ nữ.



Ahn Jae Hyun khẳng định, mình không làm gì để phải thấy xấu hổ. "Ba năm trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng sau đó là khoảng thời gian nặng nề với tôi về mặt tinh thần. Tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ của cả hai nhưng không dễ để kéo gần khoảng cách. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly thân vì không thể hoà thuận, và tôi rời khỏi nhà để cô ấy và 5 chú thú cưng của chúng tôi có thể sống thoải mái. Sau khi tích cực thảo luận, Goo Hye Sun và tôi quyết định ly hôn vào ngày 30/7", Ahn Jae Hyun viết.



Nam diễn viên cũng cho biết thêm, Goo Hye Sun đã đưa cho anh danh sách gồm tiền lương hàng ngày và số tiền cô quyên góp tại thời điểm cả hai kết hôn, yêu cầu anh thanh toán. Anh đã làm theo vì thực tế trong thâm tâm muốn giúp đỡ phần nào về kinh tế cho người phụ nữ mà mình từng yêu. Tuy nhiên vài ngày sau, Goo Hye Sun nói số tiền đó không đủ nên đã yêu cầu anh trả tiền căn hộ mà cả hai chung sống.

Cặp đôi trong những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Cũng theo Ahn Jae Hyun, đêm 9/8, Goo Hye Sun một mình đến căn hộ mà anh đang ở khi ly thân, nói dối bảo vệ là mất chìa khóa nên xin một chìa khóa dự phòng. "Cô ấy đã ghi âm và xem điện thoại của tôi và nói 'Tôi không xâm phạm gì cả. Tôi vào vì tôi là vợ anh'.



Lúc đó, tôi đang ngủ và thấy hành động của cô ấy thật bất ngờ và đáng sợ. Khi xem tin nhắn điện thoại của tôi, cô ấy thấy một phần đoạn hội thoại giữa tôi và CEO đang nói tới một vấn đề khác. Sau đêm hôm đó, tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa, để làm tổn thương nhau như thế", nam diễn viên của "Blood" tâm sự.

Ngoài ra trong thời gian chung sống, Ahn Jae Hyun còn phải trị liệu bệnh trầm cảm trong suốt 1 năm 4 tháng. Anh khẳng định, mình đã làm hết trách nhiệm của một người chồng và anh không xấu hổ về bất cứ điều gì. Nam diễn viên nhấn mạnh Goo Hye Sun đã chỉ công khai những thông tin có lợi cho mình trong khi cả hai đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Điều đó cũng khiến anh cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Dù vậy, anh cũng gửi lời xin lỗi vợ mình dù bản thân vẫn thấy khó hiểu với những hành động của cô.

Ngay sau lời tuyên bố của Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun cũng đã lập tức đáp trả thông qua instagram của mình. Nữ diễn viên của "Vườn sao băng" giải thích, cô đã yêu cầu Ahn Jae Hyun trả chi phí số tiền đóng góp dùng cho việc kết hôn vì hơn một nửa số tiền khi đó do cô chi trả. Hiện tại, chi phí nội thất của nhà Ahn Jae Hyun cũng 100% do cô trả và 100% công việc gia đình cũng do cô thực hiện. Do đó, cô cần nhận lại 30.000 won lao động trong 1 ngày/3 năm.

Thời điểm Ahn Jae Hyun bị trầm cảm , đích thân cô đã giới thiệu bác sĩ tâm lý nhưng khi sức khỏe khá hơn, chồng trẻ của cô lại lao vào rượu và sau đó hay nói chuyện thân mật với những người phụ nữ khác. "Tôi đã nghe và tận mắt chứng kiến điều đó. Tôi đã rất kìm chế, khuyên nhủ anh ấy nhưng cuối cùng điều đó lại gây ra những trận cãi vã. Họ nói nói chuyện ngày càng gần gũi tới cảnh giới mà tôi không xác định được", nàng Cỏ bộc bạch.

Cô cũng cho biết thêm, đích thân cô đã dậy sớm nấu ăn cho chồng vào ngày sinh nhật của anh, nhưng Ahn Jae Hyun lại chỉ ăn hai thìa rồi ra ngoài tổ chức tiệc sinh nhật với những người khác. Điều đó làm cô cảm nhận, trái tim của anh đã không còn dành cho cô nữa.

"Tôi đã làm gì sai? Khi tôi hỏi, chồng tôi nói rằng tôi không gợi cảm, không có vòng một gợi cảm và muốn ly hôn. Khi sống cùng nhau, chồng tôi mải mê với các chương trình phát sóng trên Youtube. Trong khi, người phụ nữ anh ấy từng yêu rất nhiều như một con ma ở nhà vậy. Bây giờ cũng thế", Goo Hye Sun bức xúc.