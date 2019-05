Gil Lê bật khóc nói lý do ít ra sản phẩm, cô độc

Chiều 15/5, ca sĩ Gil Lê tổ chức buổi họp báo ra mắt MV ca nhạc Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình với sự tham gia của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ tại TPHCM. Đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc, Gil Lê cho thấy sự chỉn chu trong sản phẩm và tổ chức.

Bài hát Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình là sản phẩm lần đầu Gil kết hợp với Vương Anh Tú. Sáng tác ra đời khi hai anh em có dịp ngồi cùng nhau, nghe những lời của ca sĩ Gil Lê tâm sự về chuyện tình cảm và sau đó Vương Anh Tú đã viết nên ca khúc này.

"Tú đã dặt hết tâm huyết vào từng câu từng chữ trong bài hát nên khi nghe lần đầu tiên tôi đã rất thích. Thật ra vào tháng 10 năm ngoái tôi đã trình diễn ca khúc này và nhận được sự yêu thích từ khán giả nên quyết định đầu tư làm MV", nữ ca sĩ Gil Lê cho biết.

Trả lời vì sao diễn viên kết hợp cùng trong MV lần này là nữ, Gil cho hay, khi chia sẻ poster lên mạng, nhiều khán giả cũng tò mò và đồn đoán đây có phải là câu chuyện đồng tính không. Những sản phẩm lần trước, đa số Gil đều đóng một mình, nhưng lần này để chiều lòng fan nên Gil mời thêm bạn nữ. Ngoài ra, đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc nên Gil muốn thay đổi chính mình, cởi mở hơn, vui vẻ hơn.

Về sự trùng hợp của cả nữ chính và bối cảnh quay trong MV giống với một MV trước đó của Isaac, Gil Lê cho biết ê kíp vạch ra rất nhiều sự lựa chọn, và diễn viên nữ trong MV phù hợp về ngoại hình đến tính cách nhân vật nên được chọn. Do đạo diễn rất thích đi quay ở Hàn Quốc nên có sự trùng hợp về địa điểm và bối cảnh.

Trả lời câu hỏi vì sao vào nghề đã lâu nhưng Gil có rất ít sản phẩm cá nhân, và có vẻ chậm hơn so với các nghệ sĩ khác, Gil cho hay tuy vào nghề không hẳn là lâu nhưng đó cũng là một quãng thời gian dài, tuy hoạt động tích cực nhưng chưa có những sản phẩm thường xuyên.

"Có thể nói, tôi may mắn về một mặt nào đó nhưng cũng kém may mắn hơn ở các mặt khác. Các bạn nghệ sĩ khác may mắn gặp được những người đồng hành phù hợp, những ê kíp tuyệt vời để cho ra sản phẩm chất lượng và lâu dài.

Bản thân tôi từ thời còn hoạt động nhóm đến khi ra diễn solo đều hoạt động một mình, gần đây nhất may mắn được làm việc với anh quản lý mới nên công việc thuận lợi hơn. Anh quản lý giúp tôi nhiều việc và cho mình động lực để tập trung làm tốt các sản phẩm âm nhạc, trước đó, lúc nào Gil cũng chỉ có một mình thôi.

Thời điểm đó, tôi có gì thì làm đó, vừa làm vừa tự học hỏi, rất may mắn là có các bạn fan và các anh chị báo chí truyền thông luôn đồng hành và ủng hộ. Tôi cảm thấy mình nhận được sự yêu thương của mọi người nhưng không hoạt động nghiêm túc thì rất có lỗi nên từ nay sẽ cố gắng và nghiêm túc hơn", Gil Lê tâm sự.

Trả lời về chuyện tình ngoài đời của Gil hiện tại, Gil cho biết đang rất hạnh phúc. "Hạnh phúc vì công việc, vì cách sống và cách suy nghĩ của mình thoáng hơn, không khép kín giống như lúc trước. Bây giờ, tôi dồn toàn tâm toàn ý cho công việc chứ không chú tâm vào chuyện tình cảm", Gil Lê vui vẻ trả lời.

Gil cho biết mình cùng Miu Lê và Duy Khánh là bộ ba rất thân thiết và cũng đã có dự tính tìm dự án để cùng tham gia, rất hứng khởi hợp tác nhưng do tính chất công việc và lĩnh vực hoạt động khác nhau nên chuyện hợp tác rất khó.

"Khánh là diễn viên còn tôi và Miu Lê thì là ca sĩ, tuy chung về mảng âm nhạc nhưng tôi và Miu có hình ảnh và phong cách khác nhau nên rất khó để kết hợp. Rất muốn làm chung nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ hội, nếu có thì chắc sẽ làm một bộ ảnh cùng nhau để tặng khán giả".

Nói về những dự án sắp tới, Gil Lê cho biết đã chuẩn bị khá nhiều bài hát cho bản thân. "Lần này là một bản ballad buồn nhưng các bài sau sẽ vui hơn, tươi mới hơn, không hẳn là nhạc dance nhưng tiết tấu sẽ sôi động. Từ giờ tới cuối năm, tôi sẽ tập trung cho các sản phẩm âm nhạc nhiều hơn, vẫn làm các công việc như dẫn chương trình hay các dự án điện ảnh, tuy nhiên sẽ ưu ái hơn cho các sản phẩm âm nhạc.

Dĩ nhiên, với sức của tôi hiện tại thì chưa đủ lực để lao vào đường đua như những nghệ sĩ khác nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức có thể. Người ta có ê kíp hùng hậu và nguồn tài chính vững mạnh thì thẳng tay đầu tư, còn tôi không có nên phải cố gắng nhiều hơn nữa", Gil Lê chia sẻ quyết tâm.