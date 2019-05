Diễn viên gạo cội TVB bị nhóm giang hồ hăm dọa, đòi nợ

Hôm 17/5, QQ đưa tin nhà hàng của nam diễn viên Lý Gia Đỉnh bị bao vây bởi nhóm giang hồ gồm hơn 10 người đàn ông. Sự việc xảy ra vào chiều 14/5. Những người này liên tục đi lại trong nhà hàng, không ngừng lớn tiếng đòi ông chủ phải trả các khoản nợ.

Nhóm giang hồ còn mang theo hai hình nhân vàng mã và đặt chúng tại nhà hàng để cảnh cáo.

Đối mặt với tình huống bất ngờ này, quản lý và các nhân viên phục vụ của nhà hàng không dám lên tiếng, chỉ đành nhẫn nhịn đợi nhóm giang hồ rời đi.

Các thực khách trong nhà hàng đều tò mò và đưa ra những lời đồn đoán về "con nợ" của nhóm giang hồ. Một số khách ở phòng VIP ngay lập tức trả phòng và rời nhà hàng khi sự việc xảy ra.

Phóng viên đã liên hệ với phía nam diễn viên Lý Gia Đỉnh. Tuy vậy, quản lý của nhà hàng chỉ trả lời: "Chúng tôi không tiện chia sẻ". Đại diện nhà hàng cũng im lặng khi được đề cập nên trình báo cảnh sát về hành động gây rối của nhóm đối tượng trên. Đối diện cáo buộc nợ nần, Lý Gia Đỉnh từ chối bình luận.

Được biết, nhà hàng do diễn viên Lý Gia Đỉnh và một số nhà đầu tư hợp tác kinh doanh. Nam nghệ sĩ 74 tuổi quyết định mở nhà hàng sau khi nổi tiếng nhờ The Ahistoric Grandpa Cooking Show, một chương trình về ẩm thực. Trong những lần chia sẻ trước đó, Lý Gia Đỉnh cho biết việc kinh doanh giúp ông trang trải được cuộc sống do mức lương TVB rất thấp.

Lý Gia Đỉnh mở nhà hàng sau khi tham gia một chương trình ẩm thực. Nghệ sĩ Lý Gia Đỉnh gắn bó ổn định với TVB từ năm 1996 đến nay. Sinh năm 1945, nam diễn viên quen mặt khán giả Hong Kong nhờ các vai phản diện ấn tượng.



Những phim đáng chú ý của ông có Cỗ máy thời gian, Chân tướng, Quyền vương, Bằng chứng thép, Mái ấm gia đình, Công công xuất cung, Những kẻ ba hoa...