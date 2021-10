Giáng My khoe ảnh mẫu cách đây 16 năm, nhan sắc "đỉnh của chóp"

Mới đây, Giáng My bất ngờ khoe lại loạt ảnh cũ thời làm mẫu lịch với nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp cách đây 16 năm. Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ: "Thời làm mẫu lịch với nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp. Mốt make up lúc bấy giờ đậm hơn thời nay. Phong cách thể hiện cool, ngầu. Thấm thoát đã 16 năm với bao đổi thay. Nhờ FB lưu giữ những ký ức đẹp này". Loạt ảnh cũ của Hoa hậu Giáng My gây sốt. Nhan sắc của Giáng My khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi. "Thời nào chị cũng xinh đẹp. 16 năm trôi qua mà chị bây giờ vẫn trẻ trung, xinh đẹp y như vậy. Đúng là thời gian cũng phải hờn ghen chị ạ", một fan khen ngợi Giáng My. Giáng My sinh năm 1971, từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Thời điểm đó, Giáng My là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia VN). Do cuộc thi chỉ tổ chức một lần nên Giáng My là người duy nhất giữ vương miện Hoa hậu Đền Hùng cho đến thời điểm này. Trước đó, Giáng My từng được Nhạc viện Hà Nội cử đi thi "Hoa hậu Việt Nam", nhưng do bận ôn thi nên chị từ chối. Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, có bố là đạo diễn, còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Sau khi đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Những năm 1990, Giáng My là gương mặt ăn khách, mức độ phủ sóng rộng khắp. Giáng My từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"... Một thời, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi màn ảnh được yêu thích bậc nhất. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng Giáng My khá lận đận đường tình. Cô ly hôn khi con gái chưa đầy 1 tuổi. Người đẹp từng chia sẻ: "Tôi chia tay một cách nhẹ nhàng, gần như không để người ấy có quyền thanh minh. Khi đó, cuộc hôn nhân của tôi mới được 1 năm. Tôi ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì". Sau khủng hoảng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, Giáng My đã cân bằng được cuộc sống. Người đẹp hiện tại sống sang chảnh, bình yên. Đặc biệt, ở tuổi 50, Giáng My vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian. Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero. Nguồn THVL

